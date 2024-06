Découvrez la règle du 42% quotidien pour prévenir le burn-out

Amelia et Emily Nagosaki, deux expertes américaines, suggèrent que le respect de la "règle des 42%" pourrait aider à réduire le risque de burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Comment pourrait-on appliquer cette règle dans notre vie quotidienne ?

La prévention du burn-out : la “règle des 42%”

Selon deux expertes américaines, Amelia et Emily Nagosaki, la “règle des 42%” pourrait être une approche efficace pour prévenir le burn-out, ce syndrome d’épuisement professionnel qui touche de plus en plus de travailleurs.

Qu’est-ce que la “règle des 42%” ?

En termes simples, cette règle suggère que nous devrions consacrer 42% de notre journée, soit environ dix heures, à se reposer, physiquement et mentalement. Mais comment est-ce possible dans notre société actuelle, où le temps semble être une ressource de plus en plus rare ? Les auteures du livre “Pourquoi les femmes font des burn-out” proposent un équilibre entre plusieurs éléments clés de notre vie quotidienne :

Un sommeil de qualité d’environ 8 heures par nuit

20 à 30 minutes de conversation avec un proche

30 minutes d’activité physique

30 minutes pour planifier des repas sains

Et enfin, 30 minutes pour soi, pour lire, regarder un film ou se promener

Reconnaître les symptômes du burn-out

Le burn-out se manifeste par une série de symptômes tels que la fatigue extrême et constante, l’insomnie, les maux de tête, les tensions musculaires, ainsi que la “perte de motivation et les troubles cognitifs”. Si vous ressentez plusieurs de ces symptômes, il est essentiel de consulter un spécialiste pour obtenir un diagnostic précis.

