Découvrez l’aspect crucial pour débuter la course à pied (ce n’est pas la durée)

Tl;dr La course à pied offre de nombreux bienfaits mais comporte des risques si mal pratiquée.

Un échauffement approprié, une bonne alimentation et une hydratation suffisante sont essentiels avant la course.

Il est important de ne pas commencer trop vite et de courir régulièrement avec des sessions courtes.

La récupération après la course est aussi cruciale pour éviter l’épuisement ou les blessures.

La course à pied : un sport à la mode mais pas anodin

La course à pied est de plus en plus populaire. Cependant, malgré son accessibilité et ses nombreux bienfaits pour le corps, ce sport peut comporter des risques si sa pratique n’est pas adaptée.

Avant la course : échauffement et alimentation

Il est impératif de bien s’échauffer avant de se lancer dans un footing. Commencez doucement et laissez votre corps « chauffer » pendant 10 à 15 minutes. De plus, une bonne alimentation est essentielle pour éviter les chutes de glycémie et le manque d’énergie durant l’effort. Un encas facile à digérer, comme une demi-banane avec quelques fruits secs, est recommandé une quinzaine de minutes avant la course. N’oubliez pas de vous hydrater également, en buvant entre 250 et 500 ml d’eau par petites gorgées.

Ne pas brûler les étapes

Le piège pour les débutants est souvent de vouloir aller trop vite. Or, une course de 30 à 45 minutes peut être traumatisante pour le système cardiovasculaire, les articulations et les muscles. Comme le souligne Victoria Sekely, physiothérapeute et coach de course, « N’en faites pas trop, trop tôt« . Elle conseille de développer l’endurance en faisant plusieurs petites sessions par semaine plutôt qu’une seule sortie longue.

La régularité et la récupération : les clés de la réussite

La régularité est primordiale : idéalement, il faudrait courir trois fois par semaine, avec des courses de 5 à 10 minutes au début, sans forcer. Et allonger progressivement la durée. C’est « la façon la plus intuitive et douce de faire des progrès« , selon l’experte. De même, si vous reprenez la course après une pause, ne reprenez pas au même niveau qu’avant. Et n’oubliez pas l’importance de la récupération, avec des étirements, une collation après la course et un bon sommeil.