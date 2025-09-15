Un geste facile pour décupler les bienfaits santé de votre course à pied

Une méthode simple permettrait d’augmenter les bienfaits d’une séance de course à pied, selon des chercheurs. Cette astuce accessible à tous pourrait améliorer l’impact positif du jogging sur la santé, d’après des résultats récents.

Tl;dr L’interval running offre des bénéfices santé rapidement.

Des méthodes variées existent pour débuter simplement.

Adapté même aux emplois du temps chargés.

Quand le manque de temps freine l’activité physique

Le rythme de vie moderne laisse souvent peu de place à la pratique sportive. Selon certaines études, près de 31 % d’entre nous ne bougent pas assez au quotidien. La raison la plus fréquemment évoquée ? Le manque de temps. Pourtant, il existe une solution pour profiter des effets bénéfiques du sport sans y consacrer des heures : l’interval running, ou course fractionnée.

L’interval running, une approche efficace et accessible

Cette méthode, héritée du principe du HIIT (High-Intensity Interval Training), alterne phases d’effort intense et moments de récupération active. Depuis son apparition dans les années 1920, le HIIT s’est démocratisé grâce à des concepts comme le « Tabata » ou encore le CrossFit. Dans la course, cela peut se traduire par diverses techniques :

Méthode « 10-20-30 » : 30 secondes de marche ou jogging, 20 secondes à allure modérée puis 10 secondes de sprint.

Fartlek, littéralement « jeu de vitesse » en suédois : insérer quelques accélérations spontanées lors d’un footing classique.

Ces formats permettent d’obtenir un maximum d’effets physiologiques tout en limitant la durée globale de l’entraînement.

Bénéfices prouvés sur la santé et la performance

Multiplier les courtes séances intenses présente de multiples avantages : amélioration de la capacité cardiovasculaire (VO₂ peak), meilleure régulation de la glycémie et réduction significative du risque cardiovasculaire. À ce propos, des recherches démontrent que chez les personnes en surpoids, les sprints offrent parfois davantage d’améliorations qu’un simple jogging continu. Mieux encore : dix-huit minutes réparties sur trois séances hebdomadaires suffisent déjà à constater des progrès sur la forme et le métabolisme – une efficacité difficile à égaler pour la course classique.

Démarrer progressivement et sans danger

Nul besoin d’être un athlète confirmé pour essayer l’interval running. Il suffit parfois de choisir un repère (comme deux lampadaires) et d’alterner sprint et récupération en extérieur. À la salle, il est possible d’utiliser les programmes spécifiques sur tapis roulant motorisé ou non. Toutefois, il importe de respecter certaines précautions : si l’on n’a pas fait de sport depuis longtemps, il vaut mieux reprendre doucement et solliciter l’avis d’un professionnel de santé avant tout changement important – surtout en cas de pathologie chronique comme le diabète.

Alterner efforts courts et pauses permet non seulement de rendre la séance plus ludique, mais aussi plus efficace. Qu’il s’agisse d’ajouter quelques sprints ou d’adopter ponctuellement le « Jeffing » (courir puis marcher), même une augmentation modérée de l’intensité engendre déjà des bénéfices sensibles. En deux à trois mois, les résultats commencent généralement à se faire sentir.