Il est particulièrement efficace pour lutter contre la fatigue de manière rapide. N'aimeriez-vous pas découvrir ce qui peut vous aider à retrouver votre énergie si rapidement ?

Tl;dr La fatigue saisonnière peut être combattue avec une alimentation saine.

Le kiwi gold est très riche en vitamine C, fibres et phénols.

Un fruit de kiwi gold couvre la totalité de nos besoins journaliers en vitamine C.

Une étude a montré que la consommation de kiwi gold aide à maintenir une humeur stable.

Combattez la fatigue saisonnière avec le kiwi gold

Le changement de saison est souvent synonyme de fatigue et de déprime. Avec l’automne qui approche, les jours raccourcissent, la luminosité baisse, le temps devient plus morose et notre moral en pâtit. Nous sommes alors plus fatigués, moins résistants face aux petits virus de saison et plus exposés à une baisse de moral.

Un allié naturel contre la fatigue

Heureusement, ce n’est pas une fatalité. En effet, l’alimentation joue un rôle crucial dans notre bien-être. Les fruits et les légumes frais riches en vitamine C, comme le kiwi gold, peuvent nous aider à combattre la fatigue. Une seule portion de ce fruit apporte jusqu’à 130 mg de vitamine C, couvrant ainsi la totalité de nos besoins journaliers.

Les autres atouts du kiwi gold

Mais le kiwi gold n’est pas seulement intéressant pour sa vitamine C. Il présente d’autres avantages : « sa richesse en fibres contribue à un bon transit intestinal et sa teneur en phénols lui confère un effet probiotique, hyper intéressant pour la flore intestinale et la digestion. Riche en fibres, il évite les fringales en apportant une bonne satiété tout au long de la journée. »

Le kiwi gold, un booster d’humeur

Une étude parue dans la revue British Journal of Nutrition a démontré que le kiwi gold contribue également au maintien d’une humeur stable. Les participants qui ont consommé ce fruit présentaient plus de vitalité, d’épanouissement et de bonne humeur que les autres.

En résumé, le kiwi gold est un allié précieux pour lutter contre la fatigue saisonnière et booster notre moral. Il est préférable de le consommer frais, idéalement au petit-déjeuner pour bien commencer la journée.