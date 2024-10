Le moment idéal pour consommer de la vitamine C

Pour combattre la fatigue et le vieillissement, tout en renforçant l'immunité, la vitamine C est essentielle. Il est important de savoir comment l'utiliser correctement et de faire le bon choix pour en optimiser les bénéfices. Quelle est la meilleure façon de le faire?

Tl;dr La vitamine C est essentielle pour notre santé.

Elle peut être trouvée naturellement dans les fruits et légumes.

Une carence en vitamine C peut causer plusieurs problèmes de santé.

La vitamine C : un élément clé pour notre santé

Si vous vous sentez souvent fatigué, si vous cherchez à renforcer votre système immunitaire ou tout simplement si vous voulez préserver votre santé, la vitamine C est votre alliée. Connue également sous le nom d’« acide ascorbique », cette vitamine hydrosoluble est indispensable à notre organisme.

Un rôle essentiel pour l’organisme

La vitamine C joue un rôle crucial dans notre corps. Elle participe entre autres à la formation du collagène, une protéine essentielle pour notre peau, nos os, notre cartilage et nos tissus conjonctifs. De plus, elle augmente la mobilité des leucocytes, renforçant ainsi nos défenses immunitaires pour mieux résister aux infections. Comme le souligne Florence Foucaut, diététicienne et nutritionniste, « Elle possède également des propriétés antioxydantes qui nous aident à protéger nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres« .

La vitamine C est recommandée pour combattre la fatigue passagère et stimuler le système immunitaire. Elle peut être consommée naturellement à travers les fruits et légumes, mais aussi sous forme de compléments alimentaires. Attention cependant : il est conseillé d’éviter de la prendre en fin de journée car elle peut empêcher de dormir.

Attention aux carences

Une carence en vitamine C peut entraîner une fatigue intense, un manque d’appétit, une baisse du système immunitaire et d’autres symptômes désagréables. A noter également que la vitamine C est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale et d’hémochromatose, une maladie génétique caractérisée par une augmentation anormale du taux de fer dans l’organisme.