Découvrez les avantages insoupçonnés de la consommation des graines de myrtilles

Découvrez les bénéfices insoupçonnés de la consommation des graines de myrtilles : sont-elles vraiment sans danger pour la santé ?

Tl;dr Les myrtilles, riches en vitamines et antioxydants, sont souvent appelées « super-aliments ».

Les antioxydants des myrtilles peuvent améliorer la santé cardiaque, cérébrale et la pression artérielle.

Les graines de myrtilles, sources de fibres et antioxydants, possèdent également des avantages nutritionnels.

Les myrtilles, des super-aliments riches en nutriments

Les myrtilles sont des baies de couleur bleue ou violette, appartenant au genre Vaccinium et à la section Cyanococcus. Elles sont natives d’Amérique du Nord et sont largement répandues. Souvent érigées en « super-aliments », elles sont gorgées de vitamines C et K1, de manganèse et d’autres composés bénéfiques pour la santé.

Bénéfices pour la santé : cœur, cerveau et sucre sanguin

Ces petites baies puissantes peuvent aider à contrôler la tension artérielle, améliorer la mémoire, aider à la récupération après l’exercice, entre autres. Elles sont également riches en antioxydants, notamment les anthocyanines, qui peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le déclin neurologique. Elles favorisent la santé du cerveau et peuvent réduire la pression artérielle.

Des graines pleines d’avantages

Les myrtilles contiennent des graines, minuscules et souvent méconnues, qui contribuent en réalité à la valeur nutritionnelle de ces baies. Elles sont une source précieuse de fibres alimentaires, qui aident à la digestion et peuvent vous aider à vous sentir moins lourd ou ballonné avant de dormir.

Les graines de myrtilles dans les soins de la peau

Les graines de myrtilles, tout comme les graines d’autres baies, sont également utilisées dans les gommages pour le visage et le corps. Les graines de fruits séchées et les fibres de baies comme les myrtilles peuvent ajouter de la couleur, exfolier et apporter une touche originale à vos produits de soin de la peau.

En somme, que ce soit pour leur valeur nutritive ou leur utilisation en cosmétique, les myrtilles et leurs graines regorgent de bienfaits souvent insoupçonnés. Consommer régulièrement ces baies pourrait donc être un véritable plus pour votre santé.