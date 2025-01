Découvrez la ‘Baie Miracle’, de l’acidité à la douceur, et ses bienfaits exceptionnels

La production de ces baies est limitée, ce qui en fait un produit précieux. Les « Miracle Berries » sont cultivées principalement en Floride et dans le Queensland tropical, et leur récolte est un processus délicat qui ne peut être réalisé par des machines. Les baies ne sont donc pas bon marché : un paquet de 30 demi- fruits coûte près de 28 dollars. Malgré leur coût, ces baies restent une « expérience gustative » unique à essayer au moins une fois dans sa vie.

Les « Miracle Berries » sont intéressantes non seulement pour leur goût, mais aussi pour leur potentiel bénéfique pour la santé . Elles auraient des propriétés antidiabétiques, anti-cholestérol, antioxydantes , anticonvulsantes et anticancéreuses. Elles sont également envisagées comme une solution pour les patients en chimiothérapie qui souffrent de perturbations du goût. Cependant, leur consommation doit être modérée pour éviter des désagréments digestifs.

L’utilisation de ces baies pour adoucir les aliments acides est une pratique traditionnelle en Afrique de l’Ouest. Cependant, le phénomène a récemment pris de l’ampleur et a fait l’objet de nombreuses vidéos sur TikTok. Les « fêtes du goût » sont devenues une tendance, au cours de laquelle les participants mangent ces baies avant de goûter à des aliments acides, pour une expérience gustative inédite.

