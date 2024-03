Découvrez les deux types de sel les plus bénéfiques pour la santé !

Dans tous les supermarchés et cuisines, le sel est omniprésent. Cependant, parmi les divers types disponibles, certains peuvent être plus bénéfiques pour la santé que d'autres. Et vous, savez-vous quel sel est le meilleur pour votre santé ?

Tl;dr Le sel, bien qu’essentiel, peut être dangereux en grande quantité.

Le sel hyposodique contient 50% moins de sodium que le sel ordinaire.

Le sel d’Himalaya est valorisé pour ses minéraux, malgré sa teneur élevée en sodium.

Il est crucial de contrôler sa consommation de sel pour préserver sa santé.

Le sel : un assaisonnement à double tranchant

Dans nos cuisines et sur les étals de nos supermarchés, le sel est omniprésent. Cependant, face à une multitude de variétés, il est facile de se sentir dérouté. Le sel, bien que vital pour le fonctionnement de notre organisme, peut s’avérer nocif en excès, conduisant à des problèmes de santé comme l’hypertension ou des crises cardiaques.

Comprendre la composition du sel

Pour mieux choisir son sel, il est nécessaire de comprendre sa composition. Le “vrai” nom du sel, le chlorure de sodium, reflète sa composition : un mélange de chlore et de sodium. L’Organisation mondiale de la Santé recommande une consommation journalière de 5 grammes, soit une cuillère à café, pour rester en bonne santé.

Le sel hyposodique : une alternative moins salée

Contrairement au sel de table ordinaire riche en sodium, le sel hyposodique a vu sa teneur en sodium réduite de 50%. Il est enrichi en potassium, devenant un mélange à parts égales de chlorure de sodium et de chlorure de potassium. Le bémol de cette variété de sel est son coût, qui peut être jusqu’à trois fois supérieur à celui du sel ordinaire.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le gros sel et le sel rose d’Himalaya

Le sel d’Himalaya, identifiable à sa couleur rose, est très prisé pour ses apports minéraux. Cependant, sa teneur en sodium est presque identique à celle du sel ordinaire. Il convient donc de ne pas abuser de sa consommation, comme pour toutes les autres variétés de gros sel.