Découvrez les mots justes pour aider quelqu’un à cesser de se victimiser !

Nous avons tous dans notre entourage une personne qui a constamment tendance à imputer ses problèmes aux autres. Est-ce que vous en connaissez une aussi ?

Tl;dr Les personnes qui se victimisent cherchent constamment à attirer l’attention.

Elles accusent les autres de leurs problèmes, refusant de se remettre en question.

La plainte est un outil pour susciter la sympathie et l’aide.

Le psychologue Pascal Anger met en évidence une manipulation inconsciente derrière ce comportement.

La victimisation : un comportement manipulatoire

Nous avons tous croisé le chemin d’une personne qui a la fâcheuse tendance à blâmer autrui pour ses propres malheurs. Ce comportement, appelé victimisation, est un moyen déroutant d’attirer l’attention et de susciter la sympathie. Mais comment reconnaître cet état d’esprit et comment y réagir ?

Les signes de la victimisation

Une personne qui se victimise amplifie ses malheurs pour attirer l’attention et susciter la pitié. Elle accuse autrui de ses malheurs, mettant en évidence son incapacité à se remettre en question. Par ailleurs, elle se plaint constamment, espérant se rendre sympathique. Cette personne se sent impuissante face à ses malheurs, convaincue que le monde est contre elle.

La victimisation : un mécanisme de défense

Selon Pascal Anger, psychologue clinicien, ce comportement est une forme de « manipulation inconsciente articulée autour du besoin d’attirer l’autre et qu’il nous prenne en pitié parce que c’est toujours plus facile d’accuser les autres de tous ses malheurs et de ne pas s’interroger sur ce qui nous arrive. »

Face à une personne qui se victimise, la solution n’est pas de renforcer son statut de victime, mais de l’amener subtilement à se remettre en question. « On peut, peut-être, le pointer en disant « écoute, ça fait un moment que tu me dis qu’il t’arrive ci ou ça. Tu sais, tu pourrais peut-être prendre les choses autrement ou consulter un professionnel pour modifier ta perception des choses » afin d’aider la personne à comprendre que quelque chose ne va pas dans sa manière d’être et de se plaindre », suggère Pascal Anger.