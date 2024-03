Découvrez votre chronotype pour optimiser votre sommeil!

Comprendre son chronotype, qui détermine nos phases d'activité et de sommeil, permet d'optimiser et de mieux préparer son repos. Il existe un test scientifique pour le définir. Et vous, avez-vous déjà déterminé votre chronotype ?

Tl;dr Le chronotype détermine nos moments de sommeil et d’activité.

Il existe trois catégories de dormeurs : “lève-tôt-couche-tôt”, “couche-tard-lève-tard” et les intermédiaires.

Un test scientifique permet de définir son chronotype.

Connaître son chronotype aide à optimiser la gestion de son sommeil.

Comprendre son chronotype pour un sommeil optimal

Notre rythme de sommeil et d’activité est dicté par notre chronotype. Connaître ce dernier peut grandement améliorer la qualité de notre sommeil et notre productivité. Mais comment le définir ? Un test scientifique existe pour cela.

Chronotype : qu’est-ce que c’est ?

On distingue les personnes du matin, prêtes à commencer leur journée aux aurores, et celles qui semblent vivre la nuit, là où leurs performances sont au sommet. Ceci est régi par notre chronotype. Comme les animaux, nous sommes soumis au rythme circadien, alternance du jour et de la nuit, pilotant notre horloge biologique. Cependant, ce rythme varie selon chaque individu.

Trois catégories de dormeurs

Il existe trois catégories de dormeurs : les « lève-tôt-couche-tôt », les « couche-tard-lève-tard » et les dormeurs intermédiaires, qui se lèvent avec le lever du soleil et commencent à ressentir la fatigue à son coucher.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un test pour déterminer son chronotype

Un questionnaire en ligne, développé par les chercheurs Jim Horne et Olov Ostberg, permet de déterminer son chronotype. Il comporte 19 questions simples et ses résultats sont largement reconnus par la communauté scientifique.

Connaître son chronotype est essentiel pour éviter la fatigue et l’anxiété liées à un décalage de nos habitudes de sommeil. C’est une étape clé pour un sommeil sain et récupérateur, garant d’une bonne santé mentale et physique.