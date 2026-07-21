Démence : deux idées reçues qui retardent encore le bon repérage

La démence ne commence pas forcément à un âge très avancé, et elle ne se résume pas à la mémoire. Ce décalage brouille encore le repérage des premiers signes.

En bref La démence ne touche pas seulement les très âgés

Les premiers signes dépassent largement les troubles de mémoire

La recherche progresse, les perceptions publiques moins vite

On connaît mieux la démence qu’il y a quelques années. Le problème, c’est que les vieux réflexes d’interprétation sont encore là, et ils coûtent du temps dans le repérage des premiers signes.

Aujourd’hui, plus de 55 millions de personnes vivent avec une démence dans le monde, avec près de 10 millions de nouveaux diagnostics chaque année. Et le mouvement va s’amplifier avec le vieillissement de la population, puisque les projections évoquent 139 millions de cas en 2050. En parallèle, la recherche accélère, portée notamment par des financements massifs, autour de 4 milliards d’euros par an (3,9 milliards de dollars) investis chaque année par les États-Unis. Des travaux suggèrent même que le risque pourrait baisser d’une génération à l’autre.

La recherche avance, les idées reçues beaucoup moins

C’est là que le décalage frappe. Les scientifiques ont affiné leur compréhension de la maladie, mais dans le grand public, pas mal de croyances restent très présentes.

La première, c’est l’idée que les symptômes n’apparaissent qu’à un âge très avancé. Or certaines formes commencent plus tôt. La démence frontotemporale est le plus souvent diagnostiquée entre 45 et 65 ans, et un Alzheimer précoce peut survenir avant 65 ans.

Non, les premiers mécanismes n’attendent pas le grand âge

Selon Dr Antonella Santuccione Chadha, neuroscientifique et dirigeante de la Women’s Brain Foundation, la démence peut démarrer bien avant les symptômes visibles. Elle le résume ainsi : « La démence commence 20 ans avant que les symptômes ne se manifestent ».

Dans la maladie d’Alzheimer, des protéines appelées amyloïde et tau s’accumulent progressivement dans le cerveau. Ces amas perturbent peu à peu le fonctionnement des cellules nerveuses. Résultat, les dégâts peuvent s’installer pendant des années, parfois des décennies, avant qu’un proche ou le patient ne remarque quelque chose.

Et quand les premiers signes arrivent, ils ne sont pas toujours spectaculaires. Humeur, motivation, niveau d’énergie, comportement. Des changements parfois attribués au stress ou à l’âge, alors qu’ils s’installent dans la durée.

Réduire la démence à la mémoire, c’est passer à côté du reste

L’autre mythe, très tenace, consiste à voir la démence comme un simple problème de mémoire. C’est incomplet. Dans Alzheimer, les difficultés peuvent toucher le fonctionnement quotidien bien avant les oublis les plus typiques.

Cela peut passer par des chutes répétées, des tremblements, ou l’incapacité soudaine à réaliser une tâche familière, comme préparer un café de la même façon que tous les matins. La désorientation marquée, elle, arrive plus tard. Pour la démence vasculaire, ce sont souvent les fonctions exécutives qui trinquent d’abord, avec des difficultés à planifier, à se concentrer ou un ralentissement de la pensée.

Pourquoi ce malentendu compte concrètement

Ces mythes ne sont pas anodins. Si l’on attend un âge très avancé ou des pertes de mémoire massives, on risque de minimiser des changements persistants de cognition, d’humeur ou de comportement.

C’est pour cela que Dr Antonella Santuccione Chadha estime que des signes qui durent plusieurs mois méritent d’être évoqués avec un professionnel de santé. Pour vous, l’enjeu est simple: comprendre que la démence ne commence pas forcément quand la mémoire lâche, ni seulement au très grand âge.