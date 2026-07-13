Dépression, ce test relance une piste rapide, mais avec nuance

Un essai contrôlé montre un effet rapide d’une stimulation cérébrale en 10 jours contre la dépression. Mais l’écart disparaît au suivi.

En bref Amélioration plus rapide avec l’iTBS en 10 jours

Le placebo rattrape au bout de quatre semaines

La durée du traitement compte beaucoup

Dix jours. C’est le délai dans lequel une stimulation cérébrale non invasive a fait mieux qu’un placebo chez des adultes souffrant de dépression majeure, selon un essai publié dans JAMA Network Open et mené par une équipe de UiT The Arctic University of Norway.

L’étude ne raconte pas une guérison éclair. Elle montre quelque chose de plus précis, et plus utile pour vous faire une idée juste. Pendant la phase de traitement, l’iTBS, pour stimulation intermittente en salves thêta, a réduit davantage les symptômes évalués par des cliniciens qu’une fausse stimulation. Mais cet avantage initial ne s’est pas maintenu de la même façon au suivi.

Dix séances, un effet visible à court terme

L’essai a inclus 73 adultes de 22 à 65 ans atteints de dépression majeure. Parmi eux, 41 ont reçu l’iTBS, 32 un placebo conçu pour paraître identique. Après 5 puis 10 jours de séances quotidiennes, le groupe traité présentait de meilleurs scores de dépression lors des entretiens cliniques.

Point important, il y avait en revanche peu d’écart sur les symptômes déclarés par les patients eux-mêmes. Ce décalage n’annule pas le signal observé, mais il oblige à rester mesuré sur la portée du résultat.

Ce que fait vraiment cette stimulation

Concrètement, une bobine est appliquée contre la tête et envoie des champs magnétiques à travers le crâne. L’objectif est d’activer des neurones dans le cortex préfrontal dorsolatéral, une zone liée à l’humeur et aux fonctions exécutives.

Le placebo, lui, était particulièrement crédible. Les participants sentaient la pression sur le cuir chevelu et entendaient les mêmes bruits de frappe. La différence venait de la bobine modifiée, incapable d’atteindre le cerveau avec une stimulation corticale suffisante.

Pourquoi le placebo a fini par rattraper

C’est là que l’étude devient vraiment intéressante. Les séances ont été stoppées pour tout le monde au bout de 10 jours. Quatre semaines plus tard, le groupe iTBS avait conservé son amélioration clinique. Mais le groupe placebo avait, lui aussi, progressé jusqu’à rejoindre en moyenne le même niveau.

Les chercheurs avancent une explication prudente. Le placebo utilisé dans ce type d’essai n’est pas forcément neutre sur le plan physiologique ou psychologique. L’attente du traitement, le contexte de soin, les sensations ressenties pendant la procédure peuvent, à eux seuls, peser sur les symptômes. Bref, corrélation ne veut pas dire causalité simple.

Ce que cette étude change pour les prochains essais

Ce travail ne ferme pas la porte à l’iTBS, bien au contraire. Il suggère qu’un bénéfice rapide est possible, tout en rappelant qu’un protocole court de 10 séances ne dit pas tout de l’efficacité dans le temps. Et les chercheurs le soulignent, en pratique, ces traitements durent souvent plus longtemps.

Pour la suite, le message est assez clair. Il faudra calibrer de près la durée du traitement, la manière de comparer le groupe témoin, et le délai avant l’évaluation finale. Pour les patients comme pour les soignants, cela change surtout une chose, la lecture d’un résultat rapide doit toujours se faire avec le recul du suivi.