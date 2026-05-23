Des chercheurs révèlent plus de 1 700 protéines jusqu’ici inconnues au cœur des cellules humaines

Des chercheurs ont identifié plus de 1 700 protéines jusqu’ici inconnues dans les cellules humaines. Ces molécules, dites « obscures », échappaient jusque-là aux outils traditionnels d’analyse et pourraient jouer un rôle crucial dans la biologie humaine.

Tl;dr Découverte de plus de 1 700 « peptidéines » cachés dans le génome.

Ces microprotéines pourraient jouer un rôle clé contre les maladies.

Le « dark genome » s’avère bien plus actif qu’attendu.

Un génome humain loin d’avoir livré tous ses secrets

Dans les laboratoires du monde entier, une découverte de taille bouleverse la compréhension classique de la biologie humaine. Loin des dogmes établis, une équipe internationale menée par le Princess Máxima Center aux Pays-Bas vient de révéler l’existence d’une nouvelle couche insoupçonnée du génome. Plus de 1 700 microprotéines inédites, baptisées « peptidéines », y ont été identifiées – issues non pas des régions dites codantes, mais d’espaces longtemps considérés comme du simple « ADN poubelle ».

L’émergence des peptidéines : un chantier colossal

Jusqu’à récemment, seuls certains segments de notre ADN étaient tenus pour responsables de la fabrication des protéines essentielles au fonctionnement du corps. La grande majorité était reléguée au rang de vestige biologique sans utilité. Mais voilà que le fameux « dark genome », ce paysage génétique mystérieux, montre désormais qu’il ne se limite pas à réguler ou modifier l’activité des gènes classiques.

Pour percer ce mystère, les chercheurs ont analysé en profondeur plus de 95 000 expériences distinctes, représentant près de 20 000 heures de calcul informatique et quelque 3,7 milliards de points de données. Leur cible : 7 264 régions d’ADN baptisées « ncORFs » (open reading frames non canoniques), soupçonnées d’abriter ces fameuses molécules atypiques.

Le résultat ? Une véritable armée de petites entités protéiques jamais repérées jusqu’ici : si certaines ressemblent aux protéines traditionnelles, beaucoup s’en distinguent nettement par leur taille ou leur structure.

Des implications majeures pour la santé humaine

L’un des aspects les plus prometteurs concerne l’impact potentiel sur la lutte contre certaines maladies. Un exemple frappant a émergé : la désactivation d’une peptidéine issue du gène OLMALINC, jusqu’alors supposé inactif, entrave fortement la croissance des cellules cancéreuses en laboratoire. Ce constat laisse penser que ces nouveaux acteurs pourraient ouvrir la voie à des approches thérapeutiques inédites.

Voici ce que souligne cette découverte pour la recherche biomédicale :

Nouvelles cibles potentielles pour le traitement du cancer et autres pathologies.

pour le traitement du cancer et autres pathologies. Élargissement significatif du champ d’étude sur le fonctionnement cellulaire.

Une nouvelle frontière pour la biologie moderne

Comme le résume sobrement le généticien Norbert Hübner, du Max Delbrück Center, nous entrons dans une phase « particulièrement excitante en biologie ». Car si l’on commence tout juste à entrevoir les contours de ce « dark proteome », il est désormais acquis que l’essentiel reste à découvrir : fonctions précises, interactions avec les maladies humaines ou potentiel thérapeutique – autant d’interrogations qui animeront sans nul doute les prochaines années.

Derrière ce travail titanesque se dessine ainsi une certitude : notre ADN recèle bien plus d’activités et de secrets qu’on ne l’imaginait encore hier.