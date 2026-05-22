Bâiller serait contagieux même avant la naissance, selon une étude récente

Selon une étude récente, l’effet contagieux du bâillement serait si puissant qu’il pourrait déjà se manifester chez le fœtus, bien avant la naissance, révélant ainsi un phénomène partagé dès les premiers stades de la vie humaine.

Tl;dr Le bâillement est contagieux dès le stade fœtal.

Les mères et leurs fœtus synchronisent souvent leurs bâillements.

Le mécanisme exact reste mystérieux et demande plus d’études.

Une contagion surprenante, même avant la naissance

Lorsqu’il s’agit du bâillement, la contagion ne connaît décidément pas de frontières. Un simple article ou l’image d’une personne en train de bailler suffit parfois à déclencher une vague de bâillements — et, phénomène moins connu, cette réaction ne se limiterait pas aux adultes ni même aux enfants déjà nés. Des chercheurs de l’Université de Parme se sont penchés sur ce curieux effet social pour révéler que, chez l’être humain, le réflexe pourrait bien apparaître dès la vie intra-utérine.

Une étude innovante au cœur de la maternité italienne

Le protocole mis en place par l’équipe italienne est aussi original que précis : trente-huit futures mères, toutes dans leur troisième trimestre de grossesse normale (de 28 à 32 semaines), ont pris part à une expérience au sein d’un hôpital spécialisé. Installées dans une salle calme, elles regardaient successivement plusieurs vidéos : l’une montrant des personnes bâillant, une autre des visages neutres et une dernière où les protagonistes ouvraient simplement la bouche sans bâiller réellement. Durant toute la séance, le visage des mères était filmé tandis que les réactions du fœtus étaient suivies par échographie.

Pour garantir la rigueur scientifique, trois assistants indépendants analysaient ensuite chaque enregistrement sans savoir à quel stimulus avait été exposée la mère. Les résultats parlent d’eux-mêmes :

Dans près de la moitié des cas où la mère bâillait devant une vidéo adéquate, le fœtus semblait suivre le mouvement.

La synchronisation entre les deux apparaissait nettement plus marquée que lors des vidéos « témoins ».

L’association positive entre fréquence des bâillements maternels et fœtaux ressort clairement des données.

Bâillements : un mystère qui persiste

Reste que cette étude comporte quelques limites notables : petit échantillon et fenêtre temporelle réduite limitent encore la portée des conclusions. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes qu’il faudra élargir les recherches pour déterminer si cette synthonie existe ailleurs et dès quand elle s’installe réellement au cours de la gestation.

Pour ce qui est du pourquoi — c’est-à-dire du sens profond du bâillement —, le débat scientifique continue. La théorie dominante avance qu’il servirait à refroidir notre cerveau. Mais pourquoi sommes-nous si sensibles à ce geste chez autrui ? En ce qui concerne les couples mère-fœtus, il pourrait s’agir d’une forme particulière de « contagion physiologique intra-utérine », expression d’un schéma moteur robuste développé très tôt dans la vie humaine.

Des pistes ouvertes pour la recherche

Bien qu’il reste encore beaucoup à explorer sur le plan physiologique — aucun mécanisme n’a pu être identifié à ce stade — cette étude publiée dans Current Biology souligne déjà combien certains comportements sociaux essentiels prennent racine avant même notre première respiration. Le mystère demeure entier… mais il semblerait bien que nous soyons programmés pour bâiller ensemble, et ce, dès nos premiers instants.