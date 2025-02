Première médicale : un fœtus reçoit un traitement salvateur in utero

Bien que ces résultats soient basés sur un seul cas, ils pourraient encourager des études supplémentaires sur le traitement prénatal de maladies identifiées in utero. « Les résultats de ce cas unique ne peuvent pas être généralisés, mais peuvent soutenir la prise en compte du traitement prénatal par le risdiplam pour la SMA identifiée in utero », concluent les auteurs de l’étude.

Les résultats de cette étude unique sont très encourageants. Selon Michelle Farrar, neurologue pédiatrique, la petite fille traitée avec le risdiplam « a été efficacement traitée, sans manifestations de la maladie » même 30 mois après sa naissance. Ces résultats pourraient inciter à envisager plus sérieusement le traitement prénatal des maladies identifiées in utero.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le médicament utilisé dans cette étude est le risdiplam, un médicament oral approuvé par la FDA pour le traitement de la SMA chez les enfants de plus de deux mois. Dans ce cas particulier, la mère a pris une dose de risdiplam chaque jour pendant six semaines avant l’ accouchement . Après la naissance, c’est le nourrisson qui a reçu le médicament chaque jour.

La maladie en question est l’atrophie musculaire spinale de type 1 (SMA), une maladie neuromusculaire qui entraîne une faiblesse musculaire sévère et des difficultés respiratoires chez les nourrissons. Historiquement, la plupart des enfants atteints de SMA de type 1 décèdent avant leur deuxième anniversaire. Cependant, l’enfant de cette étude, qui a maintenant deux ans et demi, ne présente aucun signe de la maladie.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter