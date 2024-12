« Bébé de pierre » : la formation de ce phénomène rare dans le corps humain

Découvrez comment se forme le phénomène rare du 'Bébé de Pierre' à l'intérieur du corps humain.

Tl;dr Une grossesse abdominale peut parfois conduire à la calcification du fœtus.

Le phénomène du « bébé en pierre » est extrêmement rare et généralement découvert tardivement.

Les progrès de la médecine rendent ce phénomène encore plus rare.

Le corps humain, une merveille de résilience

Le corps humain, avec sa complexité et sa résistance étonnante, peut parfois surprendre par sa capacité à se protéger. Une des stratégies de protection les plus rares s’observe dans le cadre d’une situation médicale exceptionnelle et malheureuse, appelée la grossesse abdominale.

Grossesse abdominale : un phénomène rare et dangereux

La grossesse abdominale est une forme d’ectopie, une implantation de l’embryon en dehors de l’utérus, généralement dans la trompe de Fallope, l’ovaire ou le col de l’utérus. C’est une situation potentiellement fatale. Dans de rares cas, le corps de la mère se protège lorsque le fœtus décède en transformant celui-ci en « pierre ».

Le « bébé en pierre », un phénomène exceptionnel

Le processus de transformation du fœtus en « pierre » n’est pas lié à la minéralisation de pierre mais plutôt à celle du métal. Le corps de la mère imprègne le fœtus de calcium, un composant majeur des os. Ce processus, appelé calcification, permet de mettre en quarantaine le fœtus du reste du corps de la mère, la protégeant ainsi du risque de septicémie. Ce fœtus calcifié est appelé lithopédion, du grec ancien pour « bébé en pierre ».

Le plus surprenant est que le « bébé de pierre » peut rester inaperçu pendant des années, voire des décennies, sans être découvert. La mère peut même donner naissance à d’autres enfants sans se rendre compte de la présence de ces restes fœtaux calcifiés.

Le phénomène de lithopédion est estimé à 1,5 à 1,8 % des grossesses abdominales, mais le nombre réellement documenté est bien moindre. Selon une étude de 2023, on estime à 374 le nombre de grossesses pouvant aboutir à un « bébé en pierre » chaque année.

Des découvertes tardives et surprenantes

Plusieurs cas de lithopédions ont été découverts dans des cimetières anciens, le plus ancien datant de 1100 av. J.-C. Une analyse de 128 cas a montré que l’âge moyen de découverte d’un lithopédion chez une mère est de 55 ans.