Des décennies d’interrogations levées sur un effet secondaire douloureux des statines

Après des années d’incertitude, des chercheurs sont parvenus à élucider la cause d’un effet secondaire douloureux associé aux statines, ces médicaments largement prescrits pour réduire le cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires.

Tl;dr Les statines peuvent causer des douleurs musculaires chez environ 10 % des utilisateurs.

Des chercheurs ont établi un lien avec des fuites de calcium dans les cellules musculaires.

De nouveaux médicaments ou des statines améliorées pourraient éviter ces effets secondaires.

Un effet secondaire encore mal compris

Pour des millions de personnes, les statines représentent un rempart quotidien contre les maladies cardiovasculaires. Pourtant, environ 10 % des patients sous ces traitements voient surgir des effets secondaires musculaires parfois si intenses qu’ils abandonnent leur prescription. Un phénomène qui intrigue la communauté médicale depuis longtemps : pourquoi ces médicaments, essentiels dans la lutte contre le cholestérol, entraînent-ils chez certains une telle douleur musculaire ?

Le rôle clé d’une minuscule porte calcique

Une équipe de scientifiques américains issus de l’Université Columbia et de l’Université de Rochester a peut-être identifié un élément décisif. Selon leurs recherches récentes, publiées cette année, les statines auraient tendance à forcer l’ouverture d’un canal calcique microscopique au sein des cellules musculaires, nommé RyR1 (ryanodine receptor 1). Cette « porte », située sur le réticulum sarcoplasmique entourant les fibres musculaires, régule normalement l’entrée du calcium nécessaire à la contraction musculaire.

Les chercheurs ont utilisé la cryo-microscopie électronique pour visualiser précisément comment certaines statines interagissent avec RyR1. Résultat : chez les souris traitées, ces médicaments maintiennent le canal ouvert plus longtemps qu’il ne le faudrait. Conséquence directe : un afflux incontrôlé de calcium endommage progressivement les muscles ou active des enzymes délétères.

Des symptômes variés et parfois graves

Cette découverte éclaire d’un jour nouveau l’origine du SAMS (Statin-Associated Muscle Symptoms), déjà suspecté d’être lié à RyR1 mais jamais démontré aussi clairement. Les manifestations observées chez les patients incluent :

Douleurs persistantes

Crampes et faiblesse musculaire

Tendinites ou perte de force chronique

Dans de rares situations, le processus peut s’aggraver en véritables urgences médicales telles que la rhabdomyolyse, lorsque le muscle se détruit et libère ses composants dans le sang – avec risque d’insuffisance rénale –, voire des réactions auto-immunes sévères.

Pistes pour contourner l’obstacle

L’explication par la fuite calcique ne couvre sans doute pas tous les cas, selon l’auteur principal, le cardiologue Andrew Marks. Mais elle offre déjà deux pistes concrètes : soit développer des statines incapables d’ouvrir RyR1, soit recourir à de nouveaux traitements comme les « Rycals » capables de refermer ce canal défectueux. Des essais sur souris montrent que ces molécules atténuent considérablement la faiblesse induite par les statines.

Alors que près de 40 millions d’adultes américains prennent ces médicaments chaque jour, une meilleure compréhension pourrait permettre à davantage de patients vulnérables de continuer à se protéger efficacement contre l’infarctus sans sacrifier leur qualité de vie.