Des millions de cancers de l’estomac liés à une bactérie : risques, dépistage précoce et prévention

Des millions de cas de cancer de l’estomac sont associés à une bactérie répandue. Certaines populations sont plus exposées, d’où l’importance du dépistage précoce et des mesures préventives pour limiter l’impact de cette maladie souvent silencieuse.

Tl;dr H. pylori cause la majorité des cancers gastriques mondiaux.

Populations à risque : Asie, Europe de l’Est, personnes âgées.

Dépistage et traitement précoce préviennent de nombreux cas.

Un fléau bactérien largement silencieux

Invisible pour la plupart, l’infection à Helicobacter pylori, une bactérie logée dans la muqueuse de l’estomac, s’impose comme un enjeu sanitaire mondial. D’après une étude publiée dans Nature Medicine, près de 76 % des cas de cancer de l’estomac seraient liés à cette infection. Si la majorité des porteurs ignorent sa présence – l’organisme tolère souvent la bactérie sans symptômes –, les conséquences peuvent être graves : ulcères et, surtout, cancers gastriques.

Cartographie des risques : qui est concerné ?

Certaines populations sont particulièrement exposées au danger posé par H. pylori. On pense d’abord aux habitants d’Asie de l’Est, d’Europe de l’Est ou d’Amérique du Sud, régions où la prévalence reste très élevée. Les personnes âgées figurent également parmi les plus vulnérables ; passé 60 ans, le risque s’accroît sensiblement. Viennent ensuite les individus cumulant d’autres facteurs : antécédents familiaux, tabagisme, alimentation riche en aliments salés ou transformés… Sans oublier les immigrés issus des zones à forte incidence, susceptibles d’avoir contracté la bactérie dès l’enfance.

Savoir reconnaître les signaux d’alerte

La discrétion de la bactérie retarde bien souvent son diagnostic. Pourtant, certains signes doivent alerter :

Sensation persistante de brûlure à l’estomac ou gêne digestive

Nausées répétées ou satiété anormale après peu de nourriture

Maux persistants, ballonnements, perte de poids inexpliquée

Face à ces symptômes durables, consulter devient indispensable. Le dépistage repose sur des tests respiratoires, analyses sanguines ou recherche dans les selles ; parfois une endoscopie s’impose.

Prévenir et agir : leviers individuels et collectifs

Le plus frappant demeure que ce facteur de cancer est largement évitable. Un traitement associant antibiotiques et inhibiteurs de la pompe à protons permet d’éliminer efficacement l’infection chez la grande majorité des patients. Les mesures suivantes contribuent aussi à diminuer le risque :

adopter une alimentation riche en fruits et légumes frais, limiter le tabac et l’alcool, rester attentif aux troubles digestifs persistants.

En sensibilisant familles et communautés – notamment dans les régions concernées –, il serait possible de réduire significativement le poids du cancer gastrique mondial. Reste que la clé demeure dans le repérage précoce : détecter pour protéger reste aujourd’hui le mot d’ordre face à ce fléau discret, mais redoutable.