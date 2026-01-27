Des ondes cérébrales dévoilent les frontières de notre perception du « soi »

Des chercheurs ont mis en lumière des ondes cérébrales spécifiques impliquées dans la perception de soi. Cette découverte éclaire les mécanismes qui délimitent notre conscience individuelle et pourraient ouvrir la voie à de nouvelles recherches sur l'identité personnelle.

Tl;dr Des ondes cérébrales précises façonnent le sentiment d’incarnation.

L’illusion de la main en caoutchouc révèle ce mécanisme.

Vers des avancées pour la schizophrénie et les prothèses.

Où commence le « moi » ? Les frontières du corps questionnées

La frontière entre soi et le monde extérieur, aussi évidente paraisse-t-elle, repose en réalité sur un équilibre délicat orchestré par notre cerveau. C’est à cette énigme que se sont attaqués des chercheurs franco-suédois, en utilisant l’illustre expérience de la main en caoutchouc, bien connue des neuroscientifiques.

Ondes alpha et cartographie du corps : une clé inattendue

L’expérience, menée auprès de 106 volontaires, consistait à cacher une main réelle tout en plaçant une fausse main à la vue du participant. Une stimulation synchronisée des deux mains — réelle et factice — suffisait souvent à faire croire au cerveau que la main en plastique lui appartenait. Cette sensation troublante était amplifiée quand les tapotements étaient parfaitement synchrones, mais s’affaiblissait dès qu’un léger décalage apparaissait.

En parallèle, les scientifiques ont scruté l’activité cérébrale grâce à l’EEG. Ils ont mis au jour un lien frappant : la fréquence des ondes alpha dans le cortex pariétal, région impliquée dans la perception corporelle et le « soi », modulait la capacité à distinguer les décalages de temps entre les stimulations. Ceux dont les ondes étaient plus rapides percevaient mieux les faux mouvements ; chez d’autres, aux ondes plus lentes, l’illusion persistait malgré un écart notable.

Manipuler le cerveau… pour mieux comprendre l’incarnation

Restait à savoir si ces ondes alpha jouaient un rôle causal ou n’étaient que de simples témoins. Pour répondre à cette interrogation, une équipe a eu recours à une technique de stimulation non invasive : la stimulation transcrânienne par courant alternatif. En modifiant la vitesse des ondes alpha chez un nouveau groupe, ils ont observé que plus elles accéléraient, plus le sentiment d’appartenance corporelle se resserrait — et inversement.

Voici ce que souligne la recherche :

Des ondes alpha rapides renforcent la distinction entre soi et l’extérieur.

L’ajustement artificiel de ces ondes modifie notre ressenti corporel.

Vers des applications médicales… et technologiques ?

« Nous avons identifié un processus fondamental qui façonne notre expérience continue d’être incarné·e·s », affirme Mariano D’Angelo, neuroscientifique au Karolinska Institutet. Ces résultats ouvrent des perspectives pour mieux comprendre certains troubles comme la schizophrénie, où le sentiment de soi est fragilisé. L’équipe évoque aussi des pistes concrètes pour rendre plus réalistes les prothèses ou enrichir les dispositifs de réalité virtuelle. Publié dans Nature Communications, ce travail offre une fenêtre inédite sur ce fragile équilibre qui nous définit.