Des traitements courants contre la goutte associés à une diminution des risques d’infarctus et d’AVC

Des traitements fréquemment prescrits contre la goutte pourraient contribuer à réduire les risques d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux, selon de récentes analyses mettant en lumière des bénéfices cardiovasculaires associés à ces médicaments.

Tl;dr Les médicaments contre la goutte réduisent les risques cardiovasculaires.

réduisent les risques cardiovasculaires. Un taux d’ acide urique inférieur à 6 mg/dL est bénéfique.

inférieur à 6 mg/dL est bénéfique. D’autres études sont nécessaires pour expliquer ce lien.

La goutte, un enjeu majeur de santé publique

À l’échelle mondiale, la goutte touche des millions de personnes — rien qu’aux États-Unis, près de 10 millions d’individus vivent avec cette maladie inflammatoire. Or, ce trouble ne se limite pas à causer des douleurs articulaires aiguës : il expose également à un risque accru de maladies cardiovasculaires telles que l’infarctus ou l’AVC. Mais jusqu’à présent, la façon dont les traitements pouvaient influencer ce risque restait incertaine.

Médicaments et protection du cœur : des résultats prometteurs

Une équipe internationale de chercheurs a examiné plus de 109 000 patients nouvellement sous traitement abaissant l’acide urique, principalement avec l’allopurinol. Ce vaste suivi a permis une observation inédite : ceux dont le taux sanguin d’acide urique tombait sous le seuil médicalement recommandé de 6 mg/dL dans les douze premiers mois présentaient, sur cinq ans, un risque réduit de 9 % d’accident cardiovasculaire majeur par rapport à ceux n’atteignant pas cet objectif.

Le rhumatologue Abhishek Abhishek, de l’Université de Nottingham, souligne : « C’est la première fois qu’on démontre que des médicaments comme l’allopurinol réduisent aussi le risque d’infarctus et d’AVC, à condition qu’ils soient bien dosés ». Plus étonnant encore, les patients déjà fragilisés sur le plan cardiaque bénéficiaient d’un effet protecteur encore plus marqué.

L’acide urique au cœur du dispositif thérapeutique

Le mécanisme ? Les médicaments contre la goutte ciblent précisément l’urate, forme d’acide urique responsable de la formation des cristaux douloureux autour des articulations. Ces crises inflammatoires répétées pourraient jouer un rôle clé dans l’apparition des complications cardiaques observées chez ces patients.

Pour mieux cerner ce lien, voici quelques éléments mis en évidence :

L’abaissement effectif du taux d’urate diminue simultanément les poussées de goutte et les risques cardiaques.

Le bénéfice est proportionnel à la réduction du taux d’acide urique atteinte.

Seuls 27 % des patients étudiés atteignent aujourd’hui ce seuil protecteur.

Pistes futures et perspectives cliniques

Toutefois, prudence. Si cette étude confirme une association forte, elle ne permet pas encore d’affirmer une relation causale directe. Les auteurs insistent : « L’hypothèse biologique n’a pu être vérifiée ici, car beaucoup de crises échappent au suivi médical classique ». Selon eux, il faudra s’appuyer sur des recherches dotées de données plus précises concernant les crises pour comprendre pleinement comment ces traitements exercent leur double protection.

Reste que ces résultats invitent déjà à revoir certaines pratiques : renforcer la surveillance et ajuster les prescriptions afin que davantage de patients atteignent le niveau cible d’urate, gage potentiel non seulement contre la goutte, mais aussi pour préserver leur cœur.