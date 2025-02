Détection précoce du cancer du sang chez les enfants : symptômes essentiels à connaître pour les parents

Il est crucial pour chaque parent de connaître les signes et symptômes de cancers du sang chez les enfants pour une détection précoce qui peut sauver des vies.

Tl;dr La leucémie est la première cause de décès par cancer chez les enfants en Inde.

Plus de 30 000 enfants sont diagnostiqués chaque année avec un cancer du sang.

La détection précoce est cruciale pour améliorer les taux de survie.

La leucémie chez les enfants en Inde : une urgence de santé publique

En Inde, la leucémie est la cause principale de décès chez les enfants parmi tous les types de cancer. Un diagnostic précoce de ce cancer du sang rare mais grave chez les enfants est nécessaire pour des résultats de traitement plus efficaces et des taux de survie améliorés.

Les chiffres alarmants du cancer du sang chez les enfants

Chaque année, plus de 30 000 enfants indiens sont diagnostiqués avec un cancer du sang, et plus de 90 000 vivent avec cette maladie. Contrairement aux cancers de l’adulte, souvent liés au mode de vie ou à des facteurs environnementaux, les cancers du sang de l’enfance sont probablement dus à des mutations ou à des causes inconnues.

Types de cancers du sang chez les enfants

Les cancers du sang de l’enfance sont de deux types : la leucémie et le lymphome. La leucémie, qui est le cancer le plus courant chez les enfants et les adolescents, affecte le sang et la moelle osseuse, entraînant une surproduction de globules blancs anormaux. Les lymphomes, quant à eux, affectent le système lymphatique et se manifestent principalement par un gonflement des ganglions lymphatiques.

Signes d’alerte et actions des parents

Les symptômes du cancer du sang chez les enfants peuvent parfois être négligés car ils ressemblent souvent à ceux d’une maladie courante. Toutefois, « si des symptômes persistants et inexpliqués apparaissent, les parents ne doivent jamais les ignorer », souligne le Dr Nitin Agarwal, chef du service de gestion des demandes de donneurs à la Fondation DKMS en Inde. Parmi ces symptômes, on peut citer une perte de poids soudaine, une fatigue ou une faiblesse persistante, une fièvre prolongée sans infection apparente, des ganglions lymphatiques gonflés et des douleurs osseuses ou articulaires fréquentes.

Les parents doivent être vigilants et surveiller les symptômes inhabituels. En cas de symptômes persistants durant plus de deux semaines, il est recommandé de consulter un pédiatre. Une évaluation approfondie des symptômes peut être très utile et une prise de conscience du cancer du sang chez les enfants peut aider à une reconnaissance précoce et à des interventions opportunes.

Pour chaque parent, la santé et le bien-être de son enfant sont d’une importance capitale. En diffusant la sensibilisation, nous pouvons améliorer les taux de détection précoce et donner aux enfants une seconde chance de lutte contre le cancer du sang.