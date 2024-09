Dialyse : Quel est le seuil critique du taux de créatinine ?

La clairance de la créatinine est un indicateur précieux de la santé de nos reins. Et vous, savez-vous comment vos reins fonctionnent ?

Pour appréhender le fonctionnement de nos reins, un indicateur clé est utilisé : la clairance de la créatinine. Cette dernière, produite par nos tissus musculaires, est un déchet chimique éliminé par nos reins. La clairance de la créatinine est donc une mesure essentielle pour évaluer la santé de nos reins et réagir en cas de troubles détectés.

Dr Sophie Bauer, présidente du Syndicat des médecins libéraux (SML), explique qu’« Pour savoir si un patient doit être mis sous dialyse, nous regardons la clairance de la créatine ». Deux méthodes de calcul existent : la formule de Cockroft, qui varie en fonction du sexe de la personne, et le calcul des vraies clairances, qui nécessite également un recueil d’urines. Ces résultats sont de précieux indicateurs de la santé rénale.

Lorsque la clairance de la créatinine est inférieure à 10 ml/mn/1,73 m2, la dialyse est généralement proposée. Cette technique permet d’épurer le sang des déchets que les reins défaillants ne peuvent plus éliminer. Il existe deux types de dialyse : l’hémodialyse et la dialyse péritonéale, cette dernière pouvant être réalisée à domicile.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

« Pour les personnes sous dialyse, nous avons toujours la possibilité de greffe du rein, à partir du moment où elles sont capables de supporter les immunosuppresseurs et si un greffon est disponible. Il est aussi important de dépister les troubles rénaux afin d’éliminer toutes les toxines et de mettre en place une prise en charge précoce afin d’éviter la dialyse », conclut le Dr Sophie Bauer.

L’avis de la rédaction

Ces informations soulignent l’importance d’une surveillance régulière de la santé de nos reins. Comprendre et surveiller la clairance de la créatinine permet de prévenir les troubles rénaux et de mettre en place des mesures préventives efficaces. La clé réside dans la prévention et l’éducation.