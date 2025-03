Comprendre et gérer la maladie rénale chronique : Guide de prévention pour tous

Comprendre la maladie rénale chronique (MRC) : un guide pour prévenir et gérer efficacement cette maladie à long terme.

Tl;dr La maladie rénale chronique (CKD) est une atteinte rénale persistante.

Elle est souvent asymptomatique et peut être causée par divers facteurs de risque.

Un régime adapté et un suivi médical régulier sont essentiels pour la gestion de la CKD.

Comprendre la maladie rénale chronique

La maladie rénale chronique (CKD) est une affection rénale qui dure plus de trois mois. Ce n’est pas une maladie à prendre à la légère, car elle signifie une atteinte rénale persistante. L’indicateur le plus fiable de la fonction rénale est le taux de filtration glomérulaire (GFR), qui mesure l’efficacité de vos reins à filtrer les déchets de votre sang. Cependant, comme la mesure directe du GFR est complexe, les médecins se fient au taux de filtration glomérulaire estimé (eGFR), calculé à l’aide d’un simple test sanguin mesurant la créatinine, un produit de déchet.

Causes et facteurs de risque de la CKD

Comprendre les causes et les facteurs de risque est crucial pour la prévention. Les causes comprennent le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques, les infections et inflammations rénales, certains médicaments, en particulier lorsqu’ils sont pris sans surveillance, les problèmes des voies urinaires et d’autres conditions comme les maladies du foie et les troubles de la moelle osseuse. Les facteurs de risque incluent les antécédents familiaux de CKD, le surpoids ou l’obésité, le tabagisme, l’âge avancé et une structure rénale anormale.

Symptômes de la CKD : une menace silencieuse

L’un des aspects les plus préoccupants de la CKD est sa nature souvent asymptomatique, en particulier dans les premiers stades. Cela souligne l’importance des tests sanguins et urinaires réguliers. De nombreuses personnes ne ressentent aucun symptôme jusqu’à ce qu’une atteinte rénale significative (85-90%) se soit produite. Même à des stades avancés, les symptômes peuvent être subtils : légère enflure des jambes et du visage, fatigue ou indigestion. Des symptômes graves, tels qu’une perte de poids significative, une perte d’appétit, un essoufflement et des douleurs thoraciques, indiquent une CKD avancée nécessitant une intervention urgente, qui peut inclure la dialyse.

Prévention et gestion de la CKD

Des mesures proactives peuvent réduire de manière significative votre risque : arrêter de fumer, limiter la consommation d’alcool, maintenir un régime alimentaire équilibré, faire de l’exercice régulièrement et surveiller régulièrement la fonction rénale. En cas de CKD, une approche holistique est essentielle. La gestion de la CKD en phase précoce se concentre sur le traitement des conditions sous-jacentes, comme l’hypertension et le diabète, ainsi que sur la gestion de l’anémie.

Options de traitement en cas d’insuffisance rénale terminale

Le traitement de l’insuffisance rénale terminale comprend la dialyse, la transplantation rénale et les soins de soutien. Les personnes atteintes d’insuffisance rénale terminale peuvent mener une vie épanouissante avec des soins opportuns et appropriés. Évitez les traitements non prouvés et cherchez l’orientation d’un néphrologue pour des résultats optimaux à long terme.