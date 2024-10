DTPolio Vaccin : Découvrez son rôle antitétanique et ses effets secondaires

Le vaccin DTP est généralement bien toléré. Des réactions fébriles et douloureuses au point d’injection peuvent survenir, mais elles sont devenues plus rares grâce à l’évolution des vaccins. Concernant le coût, les prix varient selon la marque du vaccin, mais une partie est remboursée par l’assurance maladie.

La vaccination DTP comporte une primo-vaccination de deux injections à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d’un rappel à 11 mois. Des rappels sont ensuite recommandés à différents âges tout au long de la vie. « En cas de rappel oublié, il faut reprendre la vaccination là où elle s’est arrêtée », précise un médecin généraliste.

Depuis le 1er janvier 2018, la vaccination DTP est obligatoire pour tous les enfants nés en France. Cette mesure vise à éviter des cas graves de ces maladies qui peuvent entraîner le décès. Entre 2012 et 2021, 48 cas de tétanos ont été signalés parmi les personnes non vaccinées, dont 14 sont décédées.

Le vaccin DTP, aussi appelé « vaccin antitétanique » , offre une protection contre trois maladies potentiellement mortelles : la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite.

