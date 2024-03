Effets à long terme de l’apnée du sommeil : Que devez-vous savoir ?

Près de 936 millions d'individus dans le monde sont affectés par l'apnée du sommeil, un trouble qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme. Quels sont les trois principaux effets de cette maladie ?

Tl;dr L’apnée du sommeil affecte près de 936 millions de personnes.

Elle peut causer l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

Elle peut également conduire à des dérèglements hormonaux et au diabète de type 2.

Les problèmes cognitifs sont également une conséquence de l’apnée du sommeil.

Les dangers méconnus de l’apnée du sommeil

L’apnée du sommeil, ce trouble encore méconnu, frappe presque un milliard de personnes dans le monde. Ses effets, souvent sous-estimés, peuvent se révéler dévastateurs pour la santé. Il est donc crucial de connaître et de comprendre les risques associés à cette pathologie.

On caractérise l’apnée du sommeil par des arrêts respiratoires involontaires durant le sommeil, qui peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes, et se renouveler plusieurs fois par heure. À long terme, cette maladie peut provoquer de nombreux problèmes de santé.

Les risques cardiovasculaires

La première conséquence de l’apnée du sommeil est l’hypertension artérielle. Cette pression accrue sur le système cardiovasculaire augmente le risque de maladies cardiaques, dont les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les personnes souffrant d’apnée du sommeil non traitée sont ainsi plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque.

Le danger du diabète de type 2

En plus des problèmes cardiovasculaires, l’apnée du sommeil peut aussi provoquer des dérèglements hormonaux. Ces perturbations peuvent conduire à une prise de poids et une résistance à l’insuline, conduisant souvent à l’apparition d’un diabète de type 2.

Des conséquences cognitives

Enfin, l’apnée du sommeil peut engendrer de sérieux problèmes cognitifs. Le cerveau, contraint de gérer les absences d’oxygène, ne parvient plus à se reposer correctement. Les troubles de concentration, de mémoire et d’apprentissage peuvent alors survenir, augmentant également le risque de démence et de déclin cognitif.