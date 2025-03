Élever des enfants, un défi qui maintient votre cerveau jeune

Être parent est certes un défi, mais cela pourrait également contribuer à maintenir votre cerveau jeune et alerte.

Tl;dr Une étude suggère que la parentalité pourrait aider à maintenir le cerveau en forme.

Les cerveaux des parents montrent une connectivité fonctionnelle renforcée avec chaque enfant.

L’étude souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour comprendre ces mécanismes.

La parentalité : un bouclier contre le vieillissement cérébral ?

En dépit de son lot de nuits blanches et de cheveux gris, la parentalité pourrait avoir un impact positif sur notre cerveau. En effet, selon une récente étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, les parents auraient une meilleure connectivité fonctionnelle cérébrale, particulièrement renforcée avec chaque enfant.

Un examen approfondi des cerveaux de parents

L’étude en question a été menée sur plus de 37 000 participants, ce qui en fait le plus vaste échantillon de neuro-imagerie basé sur la population à ce jour. Les chercheurs ont analysé les IRM cérébrales des participants, prêtant une attention particulière à la connectivité fonctionnelle, c’est-à-dire comment les différentes régions du cerveau communiquent entre elles.

Les résultats ont révélé que certaines zones du cerveau des parents présentaient des schémas de connectivité qui contrecarraient ceux typiquement associés au vieillissement. Plus le nombre d’enfants était élevé, plus la connectivité était forte. « Les cerveaux des parents avaient des zones accrues associées à la connectivité sociale, à l’empathie, et à une meilleure connexion avec les mouvements du corps », a déclaré Michelle DiBlasi, DO, chef de la psychiatrie hospitalière au Tufts Medical Center.

Des effets durables et bénéfiques

Ces changements cérébraux, qui semblent perdurer dans le temps, ont été observés aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Cela suggère que les effets neuroprotecteurs de la parentalité pourraient être dus à plus que la grossesse seule. Cependant, il convient de noter que l’étude était limitée aux parents biologiques du Royaume-Uni. Par conséquent, elle ne montre pas comment les différents rôles parentaux et les structures familiales pourraient affecter le vieillissement cérébral.

Les auteurs de l’étude ont souligné la nécessité de poursuivre les recherches pour comprendre les mécanismes derrière ces résultats prometteurs. En effet, « si ce que nous observons est une relation entre une augmentation des interactions sociales et du soutien social qui découle du fait d’avoir un plus grand nombre d’enfants dans sa vie, alors cela signifie que nous pourrions exploiter ces mêmes processus même si les individus n’ont pas actuellement de réseau de soutien social », a déclaré Avram Holmes, PhD, auteur principal de l’étude.

Protéger son cerveau contre le vieillissement

Même si vous n’êtes pas parent, il existe encore des moyens de protéger votre cerveau des effets du vieillissement. Prendre soin de soi est important. Des habitudes comme l’exercice régulier, une alimentation saine, une bonne gestion du stress et un sommeil adéquat peuvent stimuler la santé du cerveau. De plus, il est recommandé de trouver des moyens de stimuler régulièrement votre cerveau, comme participer à des activités sociales, résoudre des casse-têtes complexes ou apprendre une nouvelle langue.