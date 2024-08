Essai international d’un vaccin contre le cancer du poumon

Cette semaine, un patient au Royaume-Uni a reçu la première dose d'un vaccin prometteur contre le cancer du poumon, marquant le début d'une phase de test s'étendant à six autres pays, dans l'espoir d'éradiquer la maladie et prévenir toute rechute. Quels sont les autres pays impliqués dans ces tests ?

Tl;dr La première dose d’un vaccin contre le cancer du poumon a été administrée au Royaume-Uni.

La phase de test concerne sept pays dont le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne.

Le vaccin, nommé BNT116, est fabriqué par BioNTech et utilise l’ARN messager.

130 patients vont être recrutés pour tester le vaccin.

Une percée prometteuse dans le combat contre le cancer du poumon

Un événement sans précédent s’est produit cette semaine dans un hôpital britannique : l’administration de la première dose d’un vaccin potentiel contre le cancer du poumon. Cette réalisation marque le début d’une phase de test qui s’étend à six autres nations. Le but ultime est d’éradiquer la maladie et de prévenir toute rechute.

Un potentiel « révolutionnaire »

Le cancer du poumon, qui cause environ 1,8 million de décès annuels dans le monde, est la première cause de mortalité par cancer. Les taux de survie sont désespérément bas. C’est pourquoi ce vaccin, baptisé BNT116 et produit par BioNTech, suscite beaucoup d’espoir. Il est conçu pour commander à l’organisme de traquer et de détruire les cellules cancéreuses afin d’empêcher leur réapparition.

Le déploiement de la phase de test

L’essai clinique de phase 1 a commencé dans 34 sites répartis dans sept pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, la Hongrie, la Pologne, l’Espagne et la Turquie. Comme pour les vaccins contre le Covid-19, le « BNT116 » utilise l’ARN messager pour renforcer la réponse immunitaire du patient, sans affecter les cellules saines.

Un espoir pour 130 patients

130 patients seront recrutés pour tester le vaccin, dont une vingtaine au Royaume-Uni. Le premier d’entre eux, Januz Racz, un scientifique de 67 ans diagnostiqué en mai, a reçu six injections consécutives du vaccin cette semaine. BioNTech travaille actuellement sur plusieurs thérapies et vaccins contre différents types de cancer, avec pour objectif d’obtenir des autorisations pour dix de ces traitements d’ici à 2030.