Toulouse : résultats encourageants d’un vaccin contre le cancer

Ce premier vaccin est testé depuis deux ans à l'Oncopole. "Personnalisée", il a donné des résultats "encourageants".

Mercredi 1er février, la biotech Transgene a présenté des résultats positifs pour un vaccin personnalisé contre le cancer. Ce dernier fait l’objet de deux essais cliniques de phase I menés à Toulouse au sein de l’IUCT-Oncopole) et depuis 2020.

Les deux essais de ce vaccin, à visée thérapeutique, concernent certains cancer Tête et cou, ou de l’ovaire.

Dix vaccinés “sur-mesure”

Le 15 janvier 2021, un patient alors en rémission d’un cancer de la gorge devenait le premier Français a bénéficier d’une dose de ce vaccin sur-mesure, optimisé pour donner à son système immunitaire de quoi se défendre contre les spécificités propres à sa tumeur. Le but le plus important est d’éviter une rechute qui survient en ce qui concerne les cancers ORL, chez la moitié des patients, à court terme (deux à trois ans).

À ce jour, dix patients ont reçu une dose, l’oncologue Jean-Pierre Delord indique à 20minutes qu’“aucun n’a rechuté”. Il ajoute : “Nous sommes très heureux de ces résultats qui sont un signe encourageant de plus”, et le vaccin est “très bien toléré”.

Cibler les cellules malades cachées

Comment fonctionne ce vaccin ? Avec le séquençage ADN et l’intelligence artificielle, en vue de fabriquer en “trois à quatre mois” les doses sur-mesure. Autre spécificité : ce traitement intervient après la chirurgie et le traitement conventionnel par chimiothérapie, ou radiothérapie.

Également, après la réparation des dégâts : “L’idée, c’est de s’attaquer aux dernières cellules que ce cancer aurait pu laisser dans le corps”.

Un “formidable espoir”

D’autres essais sont à travers le monde menés par d’autres sociétés. Et Transgene annonce lancer en 2023 une “étude clinique de phase 2” avec plus de patients.

Sabrina Le Bars, cofondatrice de l’association Corasso qui soutient les personnes touchées par ce type de cancer, sait ce que signifie avoir peur de la récidive. Toujours à 20minutes, elles confie :

Vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête, confie-t-elle, celle qui fait qu’on se demande toujours si on sera là pour le prochain Noël, si on verra les premiers pas de son fils ou si on pourra soutenir sa fille quand elle passera le bac (…) “Alléger le poids de cette épée” est un grand espoir.