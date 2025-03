Êtes-vous coupable de positivité toxique ? Comment l’identifier en vous-même

Etes-vous victime de la toxicité de la positivité ? Découvrez comment la reconnaître en vous-même.

Tl;dr Justin Baldoni et Madison Errichiello critiquent la « positivité toxique ».

La « positivité toxique » est un optimisme excessif, selon la psychologue Deborah Serani.

La « positivité toxique » peut nuire aux relations et à la santé mentale.

La « positivité toxique », un nouveau phénomène en pleine expansion

Justin Baldoni, acteur et réalisateur en conflit juridique avec Blake Lively, et Madison Errichiello, participante à la dernière saison de « Love Is Blind », ont récemment critiqué une tendance en hausse : la « positivité toxique ». Ils font écho à un phénomène de plus en plus remarqué, celui d’un optimisme excessif, constant et omniprésent.

Un ancien employé de la société de Baldoni, Wayfarer Studios, a confié au Los Angeles Times : « C’était une positivité constante tout le temps – je dirais une positivité toxique ». De son côté, Errichiello a déclaré au magazine People qu’elle ne voulait pas de personnes trop positives dans son cercle d’amis.

Un optimisme excessif nuisible

Si la positivité est généralement considérée comme bénéfique, son excès peut être problématique. Deborah Serani, psychologue et auteure de « Living with Depression », explique : « La positivité toxique est une expérience psychologique qui a gagné une traction significative au cours de la dernière décennie ».

En effet, lorsqu’elle est poussée à l’extrême, la positivité peut devenir nuisible. Cette tendance peut être la manifestation d’une stratégie d’évitement émotionnel qui, selon Natalie Dattilo-Ryan, psychologue clinique et instructrice à la Harvard Medical School, consiste à repousser ou à minimiser le stress interne.

Les conséquences de la « positivité toxique »

Les personnes qui adoptent une attitude constamment positive peuvent finir par se sentir incomprises ou exclues, leurs relations pouvant devenir superficielles. De plus, des études ont mis en lien une positivité excessive avec une résilience plus faible, des difficultés dans les milieux académiques et professionnels, des problèmes de gestion des émotions, une mauvaise santé mentale et physique, des défis financiers, des comportements à risque, et plus encore.

Face à ce constat, les experts recommandent de trouver un meilleur équilibre entre authenticité et optimisme. Ils suggèrent d’écouter et de comprendre les sentiments des autres plutôt que d’offrir immédiatement des solutions, d’éviter de juger les émotions négatives et de souligner l’importance de l’empathie plutôt que l’optimisme forcé.