Votre cire parfumée peut polluer l’air intérieur autant qu’un moteur diesel

Les cires parfumées que vous utilisez pour créer une ambiance agréable dans votre maison peuvent polluer l'air intérieur autant qu'un moteur diesel, mettant potentiellement en danger votre santé.

Tl;dr Les bougies parfumées sans flamme peuvent créer une pollution de l’air intérieur similaire aux moteurs diesel et aux cuisinières à gaz.

Elles libèrent des composés organiques volatils qui interagissent avec l’ozone pour former des particules nanoscopiques.

Des études ont lié ces particules à des problèmes de santé tels que les maladies cardiorespiratoires.

Les dangers insoupçonnés des bougies parfumées

Avant d’allumer une bougie parfumée pour créer une ambiance cosy, il serait judicieux de réfléchir aux conséquences pour votre santé. Une récente étude a révélé que ces bougies, même sans flamme, peuvent créer des niveaux de pollution de l’air intérieur comparables à ceux des moteurs diesel et des cuisinières à gaz.

Des composés organiques volatils dans nos maisons

Les chercheurs américains et allemands à l’origine de l’étude ont découvert que les composés organiques volatils, appelés terpènes, émis par les bougies parfumées et autres produits parfumés, interagissent avec l’ozone pour former des particules nanoscopiques inquiétantes. « Pour comprendre comment les particules aériennes se forment à l’intérieur, vous devez mesurer les plus petites nanoparticules – jusqu’à un seul nanomètre, » explique l’ingénieur civil Brandon Boor, de l’université Purdue.

Les conséquences pour notre santé

Si l’impact de ces particules sur la santé n’est pas encore entièrement clair, on sait qu’elles sont suffisamment petites pour pénétrer dans les poumons. Des études antérieures ont associé ces fines particules, également connues sous le nom de « nanocluster aerosol », à des problèmes tels que les maladies cardiorespiratoires. « Les produits parfumés ne sont pas seulement des sources passives de parfums agréables – ils modifient activement la chimie de l’air intérieur, conduisant à la formation de nanoparticules à des concentrations qui pourraient avoir des implications sanitaires significatives, » met en garde l’ingénieur civil Nusrat Jung, de l’université Purdue aux États-Unis.

Repenser notre utilisation des produits parfumés

Les bougies parfumées sont souvent présentées comme étant moins polluantes que les bougies à flamme, car elles ne produisent ni flamme ni combustion. Cependant, ces résultats démontrent qu’elles peuvent être tout aussi nocives pour la qualité de l’air, et potentiellement pour nos voies respiratoires. Même sans flammes ni fumée, les bougies parfumées peuvent libérer plus de composés organiques volatils que les bougies à flamme, car elles contiennent plus de parfum et fondent sur une plus grande surface lorsqu’elles sont chauffées.

Les chercheurs espèrent que leurs travaux stimuleront la recherche sur la pollution de l’air intérieur – un sujet qui n’est généralement pas étudié aussi intensivement que la pollution extérieure, malgré son potentiel de nuisance pour notre santé.