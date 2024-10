Intensifier l’exercice physique diminuerait le risque de mortalité

Selon une étude, augmenter l'intensité de l'exercice pourrait réduire le risque de mortalité. Vous voulez vivre plus longtemps ? Bougez plus fort !

La qualité plutôt que la quantité

La clé pour vivre plus longtemps pourrait bien se trouver dans l’intensité de votre entraînement, plus que dans sa durée. Une étude récente suggère que votre prochaine séance de sport pourrait être plus bénéfique si elle est plus exigeante pour votre corps, plutôt que plus longue.

Une étude internationale

Des chercheurs de l’Université de Bâle en Suisse et de l’Université de Leicester au Royaume-Uni ont démontré que l’intensité de votre exercice peut être plus importante que le temps passé à pratiquer une activité physique. Pour arriver à cette conclusion, l’équipe a recueilli trois années de données de trackers de fitness couvrant un total de 7 518 adultes aux États-Unis, et a enregistré les données de mortalité pour quatre années supplémentaires.

Des effets notables sur le système cardiovasculaire

« Une intensité plus élevée stimule davantage le système cardiovasculaire », explique le scientifique du sport de l’Université de Bâle, Fabian Schwendinger. Cela améliore la fonction vasculaire et la forme cardiorespiratoire, soit les performances des systèmes cardiovasculaire et respiratoire.

Les chercheurs ont constaté que l’activité physique de haute intensité était associée à un risque moindre de décès prématuré toutes causes confondues, mais la différence était particulièrement notable en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires.

Cependant, il est important de noter qu’il existe une limite à l’exercice intensif. À un certain point, s’exercer plus durement ne vous procurera pas d’années supplémentaires et pourrait même commencer à nuire à votre corps.