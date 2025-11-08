Une vaste étude dévoile les facteurs les plus meurtriers des cyclones tropicaux

Une vaste étude met en lumière les dangers majeurs associés aux cyclones tropicaux. L’analyse identifie et classe les principaux risques mortels liés à ces phénomènes météorologiques extrêmes, offrant un éclairage inédit sur leurs impacts humains.

Tl;dr Les cyclones augmentent la mortalité de multiples maladies.

La pluie tue plus que le vent après un cyclone.

Les pays pauvres et non préparés sont les plus touchés.

L’impact sanitaire invisible des cyclones tropicaux

À l’approche d’un nouveau cyclone majeur, la question revient sans cesse : au-delà des destructions immédiates, que laissent ces catastrophes dans leur sillage ? Les cyclones tropicaux, connus sous diverses appellations comme ouragans ou typhons selon les régions, figurent parmi les désastres climatiques les plus ravageurs et coûteux au monde. Pourtant, leur véritable coût humain ne se limite pas aux blessures ou noyades constatées dès l’impact.

Chaque année, ce sont plus de 20 millions de personnes qui subissent directement leurs effets dévastateurs, pour une facture qui atteint environ 51,5 milliards de dollars US. Si l’on pense spontanément aux dégâts matériels et à l’urgence médicale, on sous-estime souvent les conséquences sanitaires à moyen terme — particulièrement dans les jours et semaines suivant la tempête. C’est ce qu’a voulu éclairer une vaste étude internationale publiée dans le BMJ, menée sur 1 356 communautés réparties dans neuf pays, ayant affronté pas moins de 217 cyclones entre 2000 et 2019.

Pays vulnérables et maladies aggravées : un lourd bilan

L’analyse a révélé un phénomène inquiétant : le risque de décès pour plusieurs pathologies bondit nettement après un cyclone. Le pic survient en général dans les deux premières semaines, avant de redescendre rapidement. En chiffres :

+92 % de mortalité liée aux maladies rénales.

de mortalité liée aux maladies rénales. +21 % pour les blessures physiques.

pour les blessures physiques. Hausses significatives pour le diabète, certaines maladies infectieuses et troubles neurologiques.

Cette surmortalité s’explique en grande partie par la désorganisation des systèmes de santé locaux : soins interrompus, difficultés d’accès aux médicaments, stress physique et psychologique exacerbés… Par exemple, les coupures d’électricité ou routes inondées empêchent parfois l’accès à la dialyse salvatrice pour les patients souffrant d’insuffisance rénale.

Fait marquant : ce ne sont pas toujours ceux que l’on croit qui payent le plus lourd tribut. Les chercheurs pointent du doigt la situation préoccupante des communautés pauvres, bien plus exposées à ces hausses de mortalité après catastrophe. De surcroît, les régions historiquement épargnées, mais désormais confrontées à ces phénomènes — Australie incluse — semblent particulièrement vulnérables par manque de préparation.

L’eau tue plus que le vent

Contrairement à une idée reçue, c’est souvent la pluie abondante, plutôt que le vent violent, qui aggrave le bilan humain. Les inondations qu’elle provoque favorisent contaminations et complications médicales — notamment respiratoires ou cardiovasculaires — davantage encore que la puissance des rafales.

Dès lors, il devient urgent d’adapter nos systèmes d’alerte précoce en accordant autant d’attention au risque hydrique qu’aux prévisions sur les vents.

Mieux anticiper pour sauver des vies

Face à ces constats alarmants, mais instructifs, il apparaît essentiel que les autorités sanitaires élargissent leur champ d’action : il ne suffit pas seulement d’intervenir en urgence après les blessures visibles ou les destructions d’infrastructures. La préparation doit inclure une montée en puissance des soins pour une palette variée de maladies chroniques ou aiguës.

Enfin — et c’est peut-être là un défi politique aussi bien que logistique — renforcer la résilience des communautés vulnérables s’impose comme une priorité absolue. À l’heure où le changement climatique fait évoluer trajectoires et intensités cycloniques vers de nouvelles régions, aucune population n’est désormais vraiment hors de danger.