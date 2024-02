Leptospirose : la redoutable maladie mortelle crainte après le cyclone Belal

Suite au cyclone Belal qui a touché La Réunion en janvier, les autorités sanitaires appellent les habitants à se prémunir contre la leptospirose, une affection potentiellement mortelle si elle n'est pas correctement traitée. Comment pouvez-vous vous protéger ?

La menace invisible post-cyclone : la leptospirose

Alors que l’île de La Réunion se remet du passage du cyclone Belal, une menace invisible et potentiellement mortelle plane sur ses habitants : la leptospirose. Cette maladie endémique, rare en métropole, est particulièrement présente en outre-mer, notamment durant la saison des pluies et après un cyclone.

Qu’est-ce que la leptospirose ?

La leptospirose est une zoonose, c’est-à-dire une maladie qui peut être transmise de l’animal à l’homme et vice-versa. Les leptospires, bactéries responsables de la maladie, trouvent des conditions de survie favorables dans l’environnement post-cyclonique. Les animaux d’élevage, les rongeurs et même les chiens peuvent être vecteurs de cette maladie.

La contamination humaine peut se faire par contact direct avec un animal infecté, surtout avec ses urines, ou indirectement par l’environnement, notamment par l’intermédiaire de l’eau ou de la boue contaminées par les urines d’un animal malade.

Prendre la maladie au sérieux

La leptospirose est une maladie grave qui peut mener à l’hospitalisation, voire au décès si elle n’est pas traitée à temps. Une fièvre élevée, des douleurs musculaires, des nausées et des maux de tête intenses sont autant de symptômes alarmants. En cas d’aggravation, la maladie peut s’étendre au foie, aux reins, aux poumons et aux méninges. Il est donc crucial de consulter un médecin dès l’apparition des premiers symptômes.

Prévention et vaccination

Les autorités sanitaires recommandent des mesures de protection individuelle lors des activités à risque, comme le port de gants et de bottes. Il est également conseillé d’éviter tout contact de plaies avec l’eau souillée et de ne pas marcher pieds nus dans les environnements humides ou boueux. Un vaccin contre la leptospirose existe, mais il est réservé aux personnes les plus exposées, notamment certaines catégories professionnelles à risque.