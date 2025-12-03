Purificateurs d’air : un médecin dévoile les erreurs fréquentes lors de l’achat et comment bien choisir

Choisir un purificateur d’air adapté à ses besoins n’est pas toujours évident. Selon un médecin, de nombreuses personnes commettent des erreurs courantes lors de l’achat, ce qui réduit l’efficacité de ces appareils dans la lutte contre la pollution intérieure.

Tl;dr Choisir un purificateur : CADR, True HEPA, bruit, taille.

L’air intérieur est aussi pollué que l’extérieur.

Mauvais choix = argent perdu et pollution persistante.

Pollution de l’air en Inde : la ruée vers les purificateurs

Au cœur de l’hiver, la région du nord de l’Inde et la capitale New Delhi traversent une crise majeure : le niveau de pollution atmosphérique atteint des sommets alarmants. Face à cette menace invisible, nombreux sont ceux qui se tournent désormais vers les purificateurs d’air, perçus autrefois comme un luxe et devenus aujourd’hui indispensables au quotidien.

L’indoor : un danger insidieux souvent sous-estimé

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l’air à l’intérieur des habitations n’est guère plus sain. Entre poussières, pollens, fumées ou microbes, les polluants s’accumulent derrière nos portes closes. Pour le docteur Anshuman Kaushal, interrogé sur son compte IG, il ne fait aucun doute : « L’efficacité d’un purificateur ne tient ni à son design ni à ses gadgets lumineux », mais bien à quelques critères essentiels.

Les critères décisifs selon un expert médical

D’après ce spécialiste, tout choix pertinent repose sur quatre fondamentaux incontournables :

CADR (Clean Air Delivery Rate) , indicateur du volume d’air purifié par minute : plus il est élevé, plus la pièce est rapidement assainie. Il conseille de viser 300+ pour les grands espaces.

, indicateur du volume d’air purifié par minute : plus il est élevé, plus la pièce est rapidement assainie. Il conseille de viser 300+ pour les grands espaces. Véritable filtre True HEPA : seuls ces filtres certifiés éliminent jusqu’à 99,97 % des particules fines (dès 0,3 micron), à l’opposé des versions « HEPA-type » moins performantes.

: seuls ces filtres certifiés éliminent jusqu’à 99,97 % des particules fines (dès 0,3 micron), à l’opposé des versions « HEPA-type » moins performantes. Taille adaptée à la pièce : multiplier la surface en m² par deux à quatre pour déterminer le CADR nécessaire ; sans cela, énergie gaspillée et efficacité compromise.

: multiplier la surface en m² par deux à quatre pour déterminer le CADR nécessaire ; sans cela, énergie gaspillée et efficacité compromise. Niveau sonore nocturne : un appareil sous les 30 dB garantit un sommeil paisible sans sacrifier la qualité de l’air.

Il met en garde contre les modèles bon marché aux caractéristiques trompeuses : « Un mauvais appareil laisse passer trop de polluants malgré les promesses affichées. »

Bons gestes et erreurs à éviter au quotidien

En complément, le docteur souligne quelques conseils pratiques : privilégier le label ENERGY STAR pour une faible consommation électrique ; surveiller régulièrement la qualité de l’air via capteurs ou applications ; bannir les générateurs d’ozone nuisibles aux voies respiratoires. Enfin, placer le purificateur loin des murs améliore sa performance et penser à nettoyer ou remplacer les filtres tous les six à douze mois reste essentiel.

Si choisir le bon modèle paraît complexe au premier abord, une décision éclairée protège durablement toute la famille contre allergies, asthme ou maladies respiratoires – autant dire que dans ce contexte indien si particulier, il ne s’agit plus seulement de confort, mais bien d’une question de santé publique.