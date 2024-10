Étonnamment, notre corps élimine les cellules mortes par cannibalisme

Cette découverte représente une révolution dans notre compréhension du processus de nettoyage cellulaire. En identifiant un mécanisme aussi puissant pour éliminer rapidement les cellules mourantes et prévenir les dommages tissulaires, nous ouvrons la voie à de nouvelles perspectives en médecine régénérative . La nature, dans sa grande sagesse, a mis en place un système d’autodéfense remarquable au sein même de nos cellules. Il nous reste à en comprendre pleinement les subtilités pour exploiter pleinement son potentiel.

« Au début, une cellule mourante déclenche le mécanisme, et quand il n’y a plus de cellules mortes, le signal lipidique disparaît, ne laissant que le signal de l’acide rétinoïque des cellules saines », explique Stewart. « Cela indique au programme de se réduire. C’est tellement élégant dans sa simplicité. »

L’ensemble de ce processus semble être soigneusement contrôlé par deux récepteurs sur les cellules souches du follicule pileux qui fonctionnent comme des interrupteurs ‘on’ et ‘off’. Un récepteur répond à un signal lipidique « trouve-moi », sécrété par une cellule mourante voisine. L’autre répond à un acide rétinoïque favorisant la croissance, sécrété par d’autres cellules saines.

