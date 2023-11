Explosion des cas de syphilis chez les nouveau-nés américains en une décennie

Face à une forte recrudescence des cas de syphilis chez les nouveau-nés ayant doublé en dix ans, les autorités sanitaires américaines ont appelé à une action urgente. Cette tendance inquiétante reflète une augmentation générale des infections sexuellement transmissibles dans le pays. Quelles mesures doivent être prises pour freiner cette progression ?

Tl;dr Augmentation alarmante des cas de syphilis chez les nouveau-nés aux USA.

La maladie reflète les inégalités sociales grandissantes.

9 cas sur 10 auraient pu être évités avec un dépistage précoce.

Les obstacles à l’accès aux soins sont multiples et complexes.

Une hausse inquiétante de la syphilis chez les nouveau-nés

Les États-Unis font face à une recrudescence alarmante des cas de syphilis chez les nouveau-nés. Cette maladie, transmise par la mère infectée et non traitée, a vu ses cas doubler en dix ans, avec plus de 3.700 bébés touchés en 2022. Des complications graves peuvent survenir chez ces nourrissons, comme la perte de la vue ou de l’ouïe et des malformations osseuses.

L’importance du dépistage

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire fédérale aux États-Unis, soulignent l’importance du dépistage précoce. En effet, 90% de ces cas auraient pu être évités par des dépistages et traitements appropriés durant la grossesse. Cependant, l’augmentation de la syphilis concerne tous les groupes d’âge et reflète les inégalités sociales croissantes.

Des obstacles multiples à l’accès aux soins

Les bébés de mères noires, amérindiennes ou hispaniques ont jusqu’à huit fois plus de risques de naître avec la syphilis. Selon les CDC, cette situation est le fruit de «décennies de déterminants sociaux profondément enracinés», créant d’importants obstacles à l’accès aux soins. Parmi ces barrières, on compte le manque de couverture santé, la vie dans un désert médical, des difficultés d’accès aux transports, la consommation de drogues, un logement instable, la pauvreté et le racisme.

