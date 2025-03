Faut-il éviter les glucides le soir ? Un nutritionniste nous éclaire

Un nutritionniste nous éclaire : pourquoi serait-il préférable d'éviter de consommer des glucides en soirée ?

Tl;dr Les glucides sont une source d’énergie essentielle pour le corps.

La consommation de glucides la nuit peut influencer la qualité du sommeil.

Les glucides complexes sont préférables aux glucides raffinés pour une alimentation saine.

Comprendre les glucides

Les glucides, également appelés carbs, sont présents dans de nombreux aliments comme les fruits, les légumes riches en amidon, les grains, les produits laitiers, etc. Ils sont transformés en glucose, qui est la principale source d’énergie de notre corps. Cependant, leur consommation, en particulier le soir, fait l’objet de nombreux débats.

Consommation de glucides le soir : bonne ou mauvaise idée ?

Si certains pensent qu’il est préférable de limiter la consommation de glucides la nuit, il n’y a pas de règle absolue. En effet, la plupart des gens peuvent en consommer en fin de journée sans que cela ait d’impact significatif sur leur santé. Néanmoins, il a été suggéré que la consommation de glucides le soir pourrait entraîner une augmentation de la glycémie, en raison d’une diminution de la sensibilité à l’insuline et d’une réduction de la fonction des cellules bêta, qui produisent l’insuline.

Quels glucides consommer le soir ?

Si vous choisissez de consommer des glucides le soir, optez pour des glucides complexes tels que les fruits, les légumes, les haricots et les graines. Ceux-ci sont riches en fibres, ce qui aide à réguler la glycémie. Parmi les meilleurs glucides à consommer le soir, on trouve les haricots et les lentilles, riches en fibres et en protéines, les fruits, qui contiennent des nutriments favorisant le sommeil, les légumes riches en amidon, source de fibres et de potassium, les produits laitiers, qui fournissent du tryptophane, et les céréales complètes, qui sont une bonne source de fibres.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Glucides à éviter le soir

Il est préférable de limiter la consommation de glucides raffinés, tels que le sucre ajouté, les boissons sucrées, les collations sucrées et les céréales raffinées. Ceux-ci peuvent entraîner des pics de glycémie et avoir un impact négatif sur le contrôle de la glycémie à long terme.

Quel est le meilleur moment pour consommer des glucides ?

Il n’existe pas de « meilleur moment » pour consommer des glucides qui convienne à tout le monde. Cependant, des recherches montrent que notre corps traite les glucides plus efficacement plus tôt dans la journée qu’en soirée. C’est pourquoi il est parfois recommandé de consommer davantage de glucides en début de journée. Toutefois, la qualité globale de votre alimentation est le facteur le plus important pour promouvoir la santé.