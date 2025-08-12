Femmes et pollution de l’air : l’injustice respiratoire en première ligne

La pollution de l’air touche la population de manière inégale, avec des conséquences particulièrement lourdes pour les femmes. Facteurs sociaux et biologiques contribuent à cette vulnérabilité accrue, révélant un enjeu sanitaire et d’égalité majeur.

Tl;dr La pollution de l’air menace la santé reproductive des femmes.

L’Inde manque d’études et de politiques adaptées sur ce sujet.

Des données de santé robustes sont nécessaires pour agir efficacement.

Un danger sous-estimé : la pollution de l’air et la santé reproductive des femmes en Inde

Dans un pays où la pollution de l’air atteint des sommets inquiétants, les conséquences sur la santé respiratoire et cardiovasculaire sont largement documentées. Pourtant, un aspect demeure étonnamment discret dans le débat public : son impact sur la santé reproductive féminine. En Inde, cette menace invisible s’insinue partout – que ce soit dans les rues embouteillées des métropoles ou à l’intérieur des foyers ruraux, où les combustibles sales comme le bois ou les bouses sèches continuent d’être utilisés.

Expositions multiples et risques aggravés

Pour de nombreuses femmes indiennes, l’exposition se cumule : d’un côté, les polluants domestiques issus des foyers mal ventilés ; de l’autre, un air extérieur chargé en particules fines (PM2.5) souvent au-delà des seuils tolérés par l’Organisation mondiale de la Santé. Ce va-et-vient constant entre intérieur et extérieur ne fait qu’allonger la durée d’exposition aux toxiques. Les plus vulnérables restent celles issues de milieux modestes ou travaillant dans l’informel, contraintes d’inhaler ces substances nocives au quotidien.

Les spécialistes identifient plusieurs risques sanitaires majeurs liés à cette pollution persistante :

Dérèglements hormonaux avec perturbation de l’ endocrinien

Baisse de la réserve ovarienne et difficultés à concevoir

Apparition accrue du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK/PCOS) et complications pendant la grossesse

Lacunes scientifiques et absence de stratégie nationale

Étonnamment, bien que le lien entre pollution atmosphérique et troubles reproductifs gagne en crédibilité à travers des recherches internationales – certaines détectant même du carbone noir dans le placenta selon une étude publiée dans Nature Communications –, les données spécifiques au contexte indien demeurent rares. Le suivi se limite trop souvent à dénombrer les cas ou à examiner les facteurs socioculturels, négligeant presque systématiquement la piste environnementale. Ainsi, alors que le taux national du SOPK/PCOS fluctue fortement (de 2 % à 35 % selon les régions), on ignore encore comment les particules fines contribuent réellement à cette prévalence.

Ce déficit s’explique en partie par une infrastructure sanitaire fragmentée : faute de véritables dossiers médicaux électroniques centralisés, il devient extrêmement complexe pour les chercheurs d’établir des liens fiables entre exposition et maladies reproductives.

Vers une prise de conscience politique ?

L’urgence est manifeste. Face à une population où plus de 80 % vit exposée à un air dépassant déjà les normes nationales (et quasiment tout le pays au-dessus des critères OMS), renforcer le recueil et l’analyse des données s’impose comme une priorité absolue. Adapter enfin les politiques publiques avec une approche sensible au genre permettrait non seulement d’améliorer le diagnostic du SOPK/PCOS mais aussi de mieux protéger toutes celles qui subissent cette double peine environnementale et sociale.

Réduire l’exposition aux particules toxiques n’est pas qu’une question écologique : c’est aussi défendre activement la santé des générations futures.