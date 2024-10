Fléau imminent : la résistance aux antibiotiques pourrait causer des millions de morts d’ici 2050, prévient une étude

Selon une étude médicale récente, d'ici 2050, le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques pourrait entraîner la mort de dizaines de millions de personnes. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour prévenir cette catastrophe sanitaire?

Tl;dr Des millions pourraient mourir d’infections résistantes aux antibiotiques d’ici 2050.

Plus de 39 millions de décès sont possibles selon une étude publiée dans The Lancet.

La résistance aux antibiotiques est un défi sanitaire majeur.

Une amélioration du traitement des infections pourrait éviter 92 millions de morts.

Un avenir assombri par l’antibiorésistance

Une étude publiée récemment dans The Lancet révèle une réalité alarmante : d’ici 2050, des dizaines de millions de personnes pourraient perdre la vie à cause de l’expansion des infections résistantes aux antibiotiques.

Des chiffres qui glacent le sang

La recherche prévoit que plus de 39 millions de morts pourraient survenir dans le monde durant les 25 prochaines années, victimes d’infections résistantes aux antibiotiques. Une perspective effrayante qui confirme l’idée que l’antibiorésistance est un défi sanitaire majeur et qui pourrait devenir un véritable fléau.

Il est important de rappeler que de 1990 à 2021, plus d’un million de personnes par an ont succombé à cause de l’antibiorésistance. Les auteurs de l’étude, ayant analysé 22 agents pathogènes et 84 combinaisons entre pathogènes et traitements, préviennent que les décès dus à la résistance aux antibiotiques vont continuer de croître.

Des prévisions sombres pour 2050

Les chercheurs estiment que le nombre de victimes pourrait atteindre 1,91 million par an d’ici 2050, soit une augmentation de plus de 67% par rapport à 2021. De plus, ils prévoient que l’antibiorésistance pourrait être associée à 169 millions de décès entre 2025 et 2050.

Des scénarios moins pessimistes envisageables

Heureusement, des scénarios moins tragiques sont envisagés. Selon les auteurs, une amélioration du traitement des infections et de l’accès aux antibiotiques pourrait permettre d’éviter 92 millions de morts dans le monde entre 2025 et 2050, principalement en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.