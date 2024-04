Fraudes à l’Assurance-maladie : Explosion de 50 % en 2023, un préjudice de 466 millions d’euros

Jeudi dernier, la Caisse nationale d'Assurance maladie a dévoilé son bilan de la lutte contre la fraude pour l'année 2023, révélant avoir détecté et bloqué des fraudes s'élevant à 466 millions d'euros. Quelles mesures seront prises pour prévenir de futures fraudes ?

La Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) a dévoilé jeudi dernier son bilan 2023 sur la lutte contre les fraudes. 466 millions d’euros de préjudice ont été détectés et stoppés, marquant une augmentation significative de 50% par rapport à l’année précédente.

Thomas Fatôme, directeur général de l’Assurance-maladie, attribue ces résultats positifs à «la mobilisation sur l’ensemble des sujets de fraude», englobant les professionnels de santé, les assurés et les entreprises.

Dans son effort pour intensifier la lutte contre la fraude, la Cnam a contrôlé plus de 200 centres de santé en 2023. Parmi ceux-ci, 21 ont été déconventionnés pour des dérives telles que la facturation d’actes fictifs ou de soins non justifiés. Ce dispositif a permis d’éviter 58,1 millions d’euros de fraude.

Par ailleurs, la Cnam a révélé son ambition de détecter et d’empêcher 700 millions d’euros de fraude d’ici à 2027. Une demande soutenue par Gabriel Attal, qui souhaite voir 2,4 milliards d’euros de fraude stoppés à la même échéance.

Depuis l’entrée en vigueur du 100% Santé, qui assure le remboursement des prothèses auditives, ce secteur est particulièrement surveillé par l’Assurance-maladie. Cette vigilance accrue a permis de détecter 21 millions d’euros de fraude en 2023.

L’avis de la rédaction

La lutte contre la fraude est une nécessité indéniable pour préserver notre système de santé. Les résultats obtenus par la Cnam en 2023 sont encourageants et témoignent d’une mobilisation croissante. Cependant, l’objectif fixé pour 2027 est ambitieux et nécessitera une vigilance et une coopération accrues de tous les acteurs du système de santé.