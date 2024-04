Rougeole: Découvrez les symptômes majeurs de cette maladie

La rougeole, une maladie virale hautement contagieuse, peut entraîner de graves complications. En France, nous assistons actuellement à une augmentation des cas. Connaissez-vous les symptômes à surveiller ?

Tl;dr La rougeole est une maladie virale très contagieuse et potentiellement grave.

Elle présente des symptômes semblables à ceux d’un rhume mais plus intenses.

Une éruption cutanée et des taches blanches dans la bouche sont caractéristiques.

La vaccination est essentielle pour prévenir la maladie.

Comprendre la rougeole, une maladie insidieuse

La rougeole, cette infection virale de la famille des paramyxoviridés, est bien plus qu’un simple rhume. Très contagieuse et potentiellement mortelle, elle est particulièrement redoutée chez les jeunes enfants. En France, nous assistons actuellement à une recrudescence des cas de rougeole, ce qui nécessite une vigilance accrue quant à ses symptômes.

Des symptômes trompeurs

La rougeole débute souvent par des signes discrets, similaires à ceux d’un rhume banal. Pourtant, l’infection est dix fois plus contagieuse que la grippe. On peut observer une fièvre supérieure à 38,5°C, une toux, un nez qui coule, des yeux rouges et larmoyants. D’autres symptômes plus graves peuvent survenir, comme une conjonctivite, un oedème des paupières, des douleurs abdominales, une diarrhée, une anorexie et des vomissements. Accompagnés d’une fatigue intense, ces signes précurseurs persistent pendant trois à quatre jours avant de laisser place à l’éruption cutanée.

Une éruption cutanée caractéristique

La rougeole se manifeste ensuite par une éruption de boutons rouges, initialement sur le visage, qui se propage derrière les oreilles, sur le cou, le thorax et le reste du corps. Cette éruption dure environ une semaine avant de laisser place à une desquamation, soit un décollement de la couche superficielle de l’épiderme.

Taches de Koplik, indicateur spécifique

En complément, des petites taches blanches appelées taches de Koplik peuvent apparaître à l’intérieur de la bouche. Si ces symptômes sont observés, il est urgent de consulter un médecin et d’adopter des mesures de prévention, comme le port d’un masque.

Notons que la période de contagion de la maladie peut commencer 3 à 5 jours avant les premiers symptômes et s’étend jusqu’à cinq jours après l’apparition de l’éruption.

Conformément au calendrier vaccinal français, chaque enfant devrait recevoir deux doses du vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) à l’âge de 18 mois. Cette vaccination joue un rôle crucial dans la prévention de la rougeole.