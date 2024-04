Une couverture totale des coûts des fauteuils roulants prévue d’ici fin 2024

Emmanuel Macron avait promis en avril 2023 un remboursement total des fauteuils roulants. Selon les ministres de la Santé et du Handicap, cette mesure sera mise en place avant la fin de l'année 2024. Quels impacts cela pourrait-il avoir sur les personnes concernées ?

Le chef de l’État, Emmanuel Macron, avait pris l’engagement en avril 2023 de rembourser intégralement les fauteuils roulants. Aujourd’hui, la promesse semble être sur le point de se concrétiser. En effet, Fadila Khattabi, la ministre en charge des Personnes handicapées, a affirmé que les fauteuils roulants, qu’ils soient électriques ou manuels, seront intégralement remboursés “avant la fin 2024”.

Cependant, l’enveloppe initiale, estimée à près de “300 millions d’euros”, était jugée insuffisante pour couvrir le coût de tous les fauteuils roulants. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a alors sollicité le président pour une rallonge budgétaire, requête qui a été accordée.

La mesure sera mise en œuvre via l’Assurance maladie et les complémentaires santé, sans aucun reste à charge pour l’usager. Une nouvelle qui ravira les près d’un million de personnes en France qui ont besoin d’un fauteuil roulant, principalement les personnes âgées.

L’avis de la rédaction

Cette décision marque un pas important vers une société plus égalitaire et inclusive. Elle souligne l’importance de l’accès aux soins et à l’autonomie pour tous. Cependant, elle ne doit pas occulter les autres défis en matière de handicap, comme l’accessibilité des lieux publics ou l’insertion professionnelle. Espérons que ce ne soit que le début d’une série d’initiatives en faveur du bien-être et de l’inclusion des personnes en situation de handicap.