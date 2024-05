Frédéric Valletoux confronte les violences sexistes et sexuelles en milieu médical

Frédéric Valletoux, ministre délégué de la Santé et de la Prévention, est attendu ce vendredi 3 mai au centre hospitalier de Béziers (Hérault) pour traiter le sujet des violences sexistes et sexuelles dans le secteur de la santé. Quelles mesures seront prises pour y remédier ?

Tl;dr Frédéric Valletoux, ministre délégué de la Santé, se rend au centre hospitalier de Béziers.

Il s’intéresse aux dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles dans le secteur médical.

Des témoignages récents ont révélé une culture “patriarcale” favorisant ces violences à l’hôpital.

Valletoux a exprimé sa volonté de “mettre fin à la culture de l’impunité”.

Une visite ministérielle pour contrer les violences sexistes et sexuelles

Frédéric Valletoux, ministre délégué de la Santé et de la Prévention, se rend ce vendredi 3 mai au centre hospitalier de Béziers (Hérault). Le but de cette visite ? S’informer sur les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur de la santé.

Le dispositif de signalement à Béziers

Le ministre s’intéresse notamment à l’initiative locale : l’espace Delphine. Situé au sein du service des urgences, ce lieu est dédié à la prise en charge des femmes victimes de violence. Valletoux échangera avec le personnel et les soignants, avec pour objectif de déterminer quelles autres mesures pourraient être mises en place.

Des témoignages accablants

La visite de Valletoux fait suite à une série de témoignages révélateurs. Parmi eux, celui de Karine Lacombe, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. Dans une enquête de Paris Match, elle a accusé le médiatique urgentiste Patrick Pelloux de “harcèlement sexuel et moral”. Ce témoignage a ouvert la voie à d’autres, dénonçant une culture “patriarcale” à l’hôpital, propice aux violences sexistes et sexuelles.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Face à cela, le ministre a exprimé son souhait de “mettre fin à la culture de l’impunité”. Il espère que cette visite permettra de mettre en place des mesures concrètes pour y parvenir.

L’avis de la rédaction Ce combat contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical est nécessaire et urgent. Il est temps de briser le silence et de mettre fin à l’impunité. La visite de Frédéric Valletoux au centre hospitalier de Béziers est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour changer véritablement les mentalités et les comportements.