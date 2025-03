La violence marque nos gènes pour des générations

Une étude révèle que les marques de la violence s'inscrivent dans nos gènes et peuvent se transmettre de génération en génération.

Tl;dr Le stress peut marquer notre code génétique et affecter nos enfants.

Des chercheurs ont identifié les mécanismes de transmission intergénérationnelle du trauma.

L’étude a été réalisée sur des familles syriennes ayant connu des violences.

Le stress peut laisser des traces génétiques

Une vie stressante peut laisser des empreintes sur notre code génétique, certaines pouvant même être transmises à nos enfants. Une étude récente révèle comment l’impact biologique d’un traumatisme sur une mère persiste longtemps après que les actes violents eux-mêmes sont passés.

La transmission intergénérationnelle du trauma

Une équipe internationale de chercheurs a mis en lumière les mécanismes physiques derrière le trauma intergénérationnel chez l’homme. Cela explique pourquoi les personnes ayant une histoire familiale d’adversité sont plus sujettes à des troubles de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression, malgré le fait qu’elles n’aient pas elles-mêmes vécu ces événements négatifs.

L’étude sur des familles syriennes

Les chercheurs ont analysé l’ADN de 48 familles syriennes sur trois générations. Ces familles comprenaient des grand-mères ou des mères qui, enceintes, avaient fui le siège et le massacre de Hama en 1982 ou le soulèvement armé de 2011 – tous deux faisant partie de la guerre civile syrienne en cours. En travaillant étroitement avec ces familles, qui vivent maintenant en Jordanie, les chercheurs ont pu collecter des échantillons de joues de 131 individus, qui ont ensuite été analysés pour détecter des modifications dans les signatures épigénétiques. « Les familles veulent que leur histoire soit racontée, » déclare l’anthropologue Connie Mulligan de l’Université de Floride. « Elles veulent que leurs expériences soient entendues. »

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des modifications génétiques durables

En utilisant des familles qui ont quitté la Syrie avant 1980 comme témoins, l’équipe a trouvé des modifications dans 14 zones du génome liées à la violence chez des individus dont les grand-mères avaient été impliquées dans l’attaque de Hama en 1982. De plus, huit de ces modifications ont persisté jusqu’aux petits-enfants, qui n’avaient pas vécu la violence directement. Les résultats ont également montré des signes de vieillissement épigénétique accéléré, augmentant potentiellement le risque de maladie liée à l’âge. En outre, 21 autres zones du génome présentaient des signes de modifications causées directement par la violence dans la guerre civile syrienne.

Les changements observés par les chercheurs étaient cohérents chez les victimes de violence et leurs descendants, suggérant que c’était le stress du conflit qui avait modifié la messagerie chimique associée à ces gènes. Ces types de modifications génétiques durables en réponse au stress ont déjà été observés chez les animaux, mais jusqu’à présent, peu de recherches ont été menées sur la manière dont cela pourrait également fonctionner chez les humains.

Les conclusions de l’étude

Il n’est pas clair comment ces modifications pourraient affecter la santé de chaque individu. Cependant, les chercheurs sont repartis avec une impression durable de la persévérance de ces familles. « Au milieu de toute cette violence, nous pouvons encore célébrer leur résilience extraordinaire, » déclare Mulligan. « Ils mènent une vie épanouissante et productive, ont des enfants, perpétuent les traditions. »

« Ils ont persévéré. Cette résilience et cette persévérance sont peut-être une caractéristique uniquement humaine. »

Il y a beaucoup d’autres conséquences destructrices de la violence pour les victimes et leurs enfants – y compris des dommages significatifs à la santé mentale et physique couverts par des études précédentes, qui ne sont pas rapidement oubliés.

Selon les chercheurs, ces résultats sont susceptibles de s’appliquer à de nombreuses formes de violence, y compris la violence domestique, la violence sexuelle et la violence armée. Ces actes ont des effets durables bien au-delà des personnes directement impliquées.

« L’idée que le trauma et la violence peuvent avoir des répercussions sur les générations futures devrait aider les gens à être plus empathiques, aider les décideurs à prêter plus d’attention au problème de la violence, » déclare Mulligan. « Cela pourrait même aider à expliquer certains des cycles intergénérationnels d’abus, de pauvreté et de trauma apparemment inexplicables que nous voyons dans le monde, y compris aux États-Unis. »