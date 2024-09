Gérer vos émotions négatives grâce à la technique Câlin Papillon

Il est essentiel que tous, adultes comme enfants, apprennent à gérer le stress et l'anxiété. Et si on découvrait ensemble des techniques pour y parvenir ?

Tl;dr Le « câlin papillon » est une technique de gestion du stress et de l’anxiété.

Inventé en 1997, il a aidé les survivants de l’ouragan Pauline au Mexique.

La technique consiste en trois étapes de tapotement de la poitrine et de visualisation positive.

Elle peut être complétée par d’autres techniques d’auto-apaisement comme la cohérence cardiaque et la méditation.

Le « câlin papillon » : Une stratégie d’auto-apaisement contre le stress

Le stress et l’anxiété sont deux fléaux psychologiques qui peuvent paralyser l’individu dans sa vie quotidienne. Chacun a ses propres méthodes pour y faire face, mais une technique particulière, connue sous le nom de « câlin papillon », mérite une attention spéciale.

Origines et efficacité du « câlin papillon »

Le « câlin papillon » a été conceptualisé en 1997, dans le but d’apporter un soutien psychologique aux rescapés de l’ouragan Paulina au Mexique. Selon le Dr Claire Mounier-Vehier, cardiologue à l’Institut Coeur Poumon du CHU de Lille, « Il a permis de soulager les symptômes liés au stress post-traumatique et à l’anxiété. Il est aujourd’hui une aide pour les problèmes d’endormissement, les crises de panique, les situations stressantes, l’annonce d’une mauvaise nouvelle, les premiers secours émotionnels ».

La pratique du « câlin papillon » implique trois étapes simples :

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Se positionner confortablement, debout ou assis, avec une posture stable.

Croiser les mains et les poser sur le haut de la poitrine, sous la clavicule, imitant ainsi les ailes d’un papillon.

Tapoter alternativement la poitrine avec chaque main, tout en visualisant quelque chose de positif et en respirant profondément. Cela doit être répété pendant 5 à 10 minutes.

Cette technique peut être utilisée aussi bien par des thérapeutes que par les individus eux-mêmes pour réduire l’anxiété et stabiliser les émotions.

Compléments au « câlin papillon »

Au-delà du « câlin papillon », le Dr Mounier-Vehier suggère d’autres techniques d’auto-apaisement pour gérer le stress et l’anxiété sur le long terme, comme la cohérence cardiaque et la méditation de pleine conscience.