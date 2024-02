Glenzocimab, le traitement français qui réduit de moitié la mortalité par AVC

Une étude clinique dévoilée le mardi 23 janvier révèle l'efficacité notable d'un remède contre l'AVC, élaboré par des scientifiques français. Quels pourraient être les impacts de cette découverte sur la santé mondiale ?

Tl;dr Une étude dévoile un médicament prometteur contre l’AVC, le Glenzocimab.

La mortalité a été réduite de plus de 50% lors des essais cliniques.

Le Glenzocimab cible les AVC ischémiques aigus, les plus fréquents.

Les résultats doivent être confirmés lors des études de phase 3.

Le Glenzocimab, un espoir face à l’AVC

Les résultats d’une récente étude clinique, publiée le 23 janvier dernier, éclairent une lueur d’espoir dans la lutte contre l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Ce travail, mené par des chercheurs français de la société Acticor Biotech, présente un médicament innovant, le Glenzocimab.

Une avancée majeure dans un contexte critique

L’AVC, se positionnant comme la seconde cause de décès à l’échelle mondiale et troisième à l’échelle nationale, représente un enjeu de santé publique considérable. Les AVC ischémiques ou infarctus cérébraux, conséquences de l’obstruction d’une artère cérébrale, sont les plus courants, représentant 80% des cas. C’est justement à ces derniers que le Glenzocimab s’adresse.

Un médicament aux résultats prometteurs

Le Glenzocimab, selon les informations de France Inter, vise à fluidifier le sang et à être administré en complément de la thrombolyse, traitement de référence des AVC ischémiques. L’essai clinique a montré une réduction de la mortalité de plus de 50%. De plus, une baisse significative du nombre de patients présentant un handicap grave a également été enregistrée.

Des résultats à confirmer

Bien que ces résultats soient jugés “sans équivalent” par les chercheurs d’Acticor Biotech, ils nécessitent une confirmation lors des études de phase 3. Ceci dit, l’optimisme est de mise, comme l’a souligné Mikael Mazighi, coordinateur de l’étude ACTIMIS, dans une interview à la Gazette du laboratoire.