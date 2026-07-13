Graisse abdominale et stress, ce que le cortisol explique vraiment

Le cortisol peut favoriser la graisse abdominale, mais le lien est plus complexe que sur les réseaux sociaux. Appétit, sommeil, alcool et génétique comptent aussi.

En bref Le cortisol peut favoriser la graisse abdominale

Le mécanisme passe aussi par appétit et sommeil

Les réseaux sociaux simplifient trop le sujet

La graisse abdominale n’est pas juste une affaire de silhouette. C’est aussi la localisation la plus liée à des risques comme le diabète, l’hypertension ou les maladies cardiaques. Du coup, quand les réseaux sociaux attribuent ce ventre au seul cortisol, on comprend pourquoi le sujet prend autant.

Pourquoi le ventre concentre le risque

Le cortisol est une hormone essentielle fabriquée par les glandes surrénales, au-dessus des reins. Il aide à régler le rythme quotidien, avec des niveaux plus élevés le matin et plus bas le soir, et intervient aussi dans la réponse au stress, le fameux mode fuite ou combat.

Quand le stress devient chronique, le corps peut rester exposé à des niveaux élevés de cortisol. Or la graisse autour des organes abdominaux contient davantage de récepteurs auxquels cette hormone se fixe. Cela pousse l’organisme à stocker plus volontiers la graisse dans cette zone. Des travaux montrent aussi que le cortisol peut stimuler l’insuline au niveau abdominal et réveiller des pré-adipocytes, des cellules en attente qui peuvent devenir de nouvelles cellules graisseuses. Daryl O’Connor, de l’Université de Leeds, résume cela ainsi: « Tout cela augmente la probabilité que la graisse soit stockée autour du ventre. Les preuves sont vraiment très nettes. »

Le stress ne fait pas grossir seulement par une hormone

Le mécanisme n’est pas seulement biologique. Le stress chronique peut aussi augmenter l’appétit, surtout pour les aliments gras et sucrés, et favoriser l’alimentation émotionnelle.

Daryl O’Connor insiste sur un point souvent négligé : « Ce ne sont pas seulement les gros facteurs de stress. De petits tracas quotidiens peuvent perturber vos habitudes alimentaires d’une manière nuisible pour la santé au fil du temps. » Il faut ajouter d’autres effets en chaîne. Certaines personnes boivent plus d’alcool quand elles sont stressées, ce qui peut encore augmenter le cortisol. Le sommeil peut aussi être perturbé. Et si vous dormez mal, vous bougez moins. Comme le rappelle Liesbeth van Rossum, de l’Erasmus University Medical Center à Rotterdam, « vous êtes moins enclin à faire de l’exercice parce que vous êtes fatigué, et vous cherchez plus le réconfort que le défi ».

Pourquoi tout le monde ne réagit pas pareil

Pas mal de contenus bien-être laissent croire que la réponse est uniforme. Ce n’est pas ce que montrent les données. Dans une étude menée par Daryl O’Connor et ses collègues chez cinquante femmes, des tests de stress en laboratoire, prise de parole en public, calcul mental ou main plongée dans l’eau froide, n’ont pas déclenché la même réponse hormonale chez tout le monde.

Environ la moitié ont vu leur cortisol monter. Chez les autres, il a baissé ou n’a pas bougé. Ensuite, sur quatorze jours, celles qui avaient fortement réagi consommaient davantage d’aliments gras quand elles se sentaient stressées. Une étude semblable chez vingt enfants de 8 à 11 ans a retrouvé la même association.

Ce que les réseaux simplifient trop

Les kits de mesure du cortisol dans la salive ou l’urine, les compléments et les boissons mêlant jus d’orange, eau de coco, sel marin ou ashwagandha surfent sur une part de vrai. Mais seulement une part.

Car la relation va dans les deux sens. En prenant du poids, la graisse peut elle-même augmenter le cortisol, via des enzymes qui transforment la cortisone en cortisol. Résultat, un cercle vicieux. Et l’obésité peut aussi accroître le stress par la stigmatisation sociale. Ce que ça change pour vous est simple : si le lien entre stress et ventre existe, le réduire à un test vendu en ligne ou à un cocktail miracle est clairement trop court.