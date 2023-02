Grippe : rebond de l’épidémie à la faveur d’une nouvelle souche

Onze des 13 treize de France métropolitaine sont à ce jour classées en phase épidémique.

Santé publique France (SpF) alerte : l’épidémie de grippe n’est pas terminée, loin de là après un repli en janvier. Dans son dernier bulletin hebdomadaire en date du 8 février elle observe un “rebond”, la phase épidémique concernant 11 des 13 régions que compte la France métropolitaine.

Et il est plus simple de lister celles qui ne sont pas dans cette phase : Normandie, Hauts-de-France (phase “post-épidémique”) alors que Provence-Alpes-Côtes d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus touchées.

Grippe : “Toutes les classes d’âge” touchées

Ce rebond est lié à une“augmentation des indicateurs grippe en ville et à l’hôpital dans toutes les classes d’âge”. Quels indicateurs ? Le taux d’incidence des consultations pour syndrome grippal en hausse de 38% entre la semaine du 23 au 29 janvier et celle du 30 janvier au 5 février. Tout comme les passages aux urgences (+40%) et le nombre d’hospitalisations (+43%).

Et, note SpF, cette “tendance était observée dans toutes les classes d’âge et particulièrement marquée chez les 15-44 ans (+93%)”.

Une souche de type B

Et l’autorité de santé d’ajouter : “Cette sévérité importante par rapport aux saisons précédentes était observée dans toutes les classes d’âge, mais était particulièrement marquée chez les 45-64 ans”.

À quoi devons-nous ce rebond épidémique ? Au fait que même si la souche A du virus saisonnier est toujours présente, une nouvelle de type B a fait son apparition.

Une ré-infection possible

À l’AFP, l’infectiologue Benjamin Davido expliquait il y a quelques jours que cette nouvelle souche “peut tout à fait réinfecter des personnes qui ont déjà eu des grippes de type A”.

Cette saison, la grippe est venue abonder une “triple épidémie”, avec plusieurs vagues de Covid et une flambée de bronchiolite particulièrement intense chez les bébés. Mais cette dernière est déjà un mauvais souvenir en Auvergne-Rhône-Alpes, la Martinique et les Pays de la Loire; et en recul partout ailleurs.