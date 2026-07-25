Hot-dog et santé, ce que cache vraiment le chiffre des 36 minutes

Une étude de l’Université du Michigan a lié un hot-dog à 36 minutes de vie saine perdues. Le chiffre frappe, mais il faut comprendre ce qu’il mesure vraiment.

En bref Un hot-dog est lié à 36 minutes perdues

L’étude mesure surtout la vie en bonne santé

Cacahuètes, saumon et haricots améliorent le score

Le chiffre a tourné partout parce qu’il est simple à retenir. 36 minutes pour un seul hot-dog. Sauf que l’étude menée en 2021 par l’Université du Michigan ne dit pas qu’un hot-dog vous retire mécaniquement 36 minutes d’existence au sens brut. Elle parle d’autre chose, et c’est là que ça devient intéressant.

Un chiffre qui frappe, mais qui ne parle pas de mort immédiate

Dans les résultats de l’Université du Michigan, manger un hot-dog correspond à une charge sanitaire équivalente à 36 minutes de vie saine perdues. Dit comme ça, l’effet est spectaculaire. Mais il ne faut pas confondre ce calcul avec une sorte de chronomètre biologique qui se déclencherait à chaque repas.

Bon, le message reste clair, quand même. L’étude classe le hot-dog du côté des aliments associés à un coût pour la santé. Pas de quoi transformer un résultat statistique en prophétie individuelle.

Le vrai sujet, c’est la vie en bonne santé

L’indicateur utilisé s’appelle DALY, pour Disability-Adjusted Life Years. En français, on parle d’années de vie ajustées sur l’incapacité. En gros, ce calcul tient compte non seulement des années de vie, mais aussi des années vécues en mauvaise santé, qui sont pondérées comme ayant moins de valeur que les années où l’on est en forme.

C’est une nuance importante. L’étude ne mesure donc pas seulement une durée de vie plus courte, elle mesure une perte de vie en bonne santé. Pour le lecteur, ça change la lecture du chiffre.

Le hot-dog n’est même pas le plus mal classé

Et ce n’est pas le hot-dog qui arrive en tête des aliments les plus pénalisants dans ce calcul. Le sandwich au corned-beef fait pire, avec 71 minutes retranchées des années de vie saine.

À l’inverse, plusieurs aliments améliorent le score DALY dans cette étude, notamment les haricots, le saumon et les cacahuètes. Il y a même un détail assez parlant, presque déroutant. Si l’on prend les résultats tels quels, manger un sandwich au beurre de cacahuète juste après un hot-dog compenserait presque exactement l’effet mesuré du premier.

Le chiffre des 36 minutes fonctionne comme une alerte pédagogique, pas comme une vérité littérale à appliquer bouchée par bouchée. Ce qu’il raconte, c’est surtout la différence entre compter les années, et compter les années vécues en bonne santé.