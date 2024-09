Infecté par le virus mpox : un habitant du Burundi raconte son calvaire nocturne

Le Burundi, limitrophe de la RDC, connaît une augmentation des cas de virus mpox, provoquant de grandes souffrances chez les patients. Quelles sont les mesures prises pour contrôler cette situation alarmante ?

Le Burundi, situé à la frontière avec la République démocratique du Congo, est confronté à une augmentation des cas de virus mpox, provoquant des souffrances chez de nombreux patients. Egide Irambona, l’un des 170 cas confirmés, partage son expérience, « je ne pouvais plus dormir ». Il a contracté la maladie après avoir été en contact avec un ami atteint de la variole du singe, sans en connaître la gravité.

Malgré l’urgence sanitaire mondiale déclarée, la population du Burundi semble ignorer les dangers du virus. Le Dr Liliane Nkengurutse déplore le manque de sensibilisation et de précautions prises par les habitants, qui continuent à se mélanger malgré la propagation de la maladie. Il est essentiel de renforcer les mesures de prévention pour éviter une catastrophe sanitaire.

Alors que la République démocratique du Congo voit des centaines de morts dus au virus mpox, le Burundi n’a pas encore enregistré de décès liés à la maladie. Cependant, la proximité avec l’épicentre de l’épidémie souligne l’urgence d’une action rapide et coordonnée pour protéger la population burundaise.

Il est crucial pour les autorités de sensibiliser la population sur les dangers du virus mpox et d’encourager des mesures préventives. La solidarité et la coopération internationale sont essentielles pour lutter contre les maladies infectieuses et protéger les populations vulnérables.